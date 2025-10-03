Szörnyű kínokat élnek át a kutyák, szándékos mérgezésre gyanakodnak

Már nem először fordul elő sorozatos kutyamérgezés a jászsági kistelepülésen. Az emberi kegyetlenségnek újabb ártatlan áldozatai vannak.

Vélhetően több esetben szándékos kutyamérgezés történt Jászjákóhalmán

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Kutyamérgezés miatt rettegnek a gazdik

– Sajnálatos módon a településen ismét több esetben előfordult a kutyák mérgezéses megbetegedése. A gyanú szerint a kerítésen belülre bedobott mérgezett élelmiszert fogyaszthatták el az érintett állatok – írta közösségi oldalán az önkormányzat. Felhívták a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy legyenek óvatosak, rendszeresen ellenőrizzék az udvart, mielőtt a területre engedik kedvenceiket. Azt is javasolják, hogy amennyiben lehetőség van rá, próbálják a kutyákat az udvar utcával határos kerítésétől elzárni. Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy járjanak nyitott szemmel és ha gyanús személyt észlelnek, értesítsék a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon.

– Az elkövetői kör figyelmét felhívjuk, hogy ez a tett állatkínzásnak minősül, mely több évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető – tért ki a kutyamérgezés jogi következményeire az önkormányzat.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A poszt alatt hozzászólt olyan gazdi is, akinek kedvence nagyon sokat szenvedett a mérgezett falattól. Azt írta, hogy többször járt náluk az állatorvos, aki többféle erős antibiotikumot, injekciót adott a kutyusnak, hogy meggyógyuljon. A család kedvence iszonyatosan lefogyott, a napokban kezdett el újra enni. A kommentekből kiderült, hogy sajnos több kutyus nem élte túl a mérgezést. Ennek tünetei hirtelen jelentkeznek. A különböző méreganyagok más-más hatást válthatnak ki, de általánosságban elmondható, hogy étvágytalanság, hányás, hasmenés, reszketés, remegés és bágyadtság jellemző. Amennyiben mérgezés gyanúja merül fel, azonnal vigyük állatorvoshoz kedvencünket.