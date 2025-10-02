október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

5 órája

Te mennyire vagy könyvmoly? Most megtudhatod!

Címkék#Országos Könyvtári Napok#kvíz#irodalom#olvasás#regény

Október 6-án Szolnokon is elindul az Országos Könyvtári Napok nevű programsorozat, melynek alkalmából hat napon keresztül csak a könyvek, és ezen írott történetek szerzői kapnak főszerepet. Ennek alkalmából elkészítettük kvízünket, melyben arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismerik olvasóink a könyvtárak és az irodalmi alkotások rejtelmes világát.

Dobos Zsófia Tünde

Most már tagadhatatlanul beköszöntött az ősz, és ezeken a hideg napokon nincs is jobb, mint bekuckózni a meleg szobába, egy puha takaró alá, és elővenni aktuális olvasmányunkat. Valójában ezeken a borús napokon még jobban is esik elmerülni az írott történetek izgalmas világában, mely kitölteni egy ehhez kapcsolódó kvízt.

kvíz az Országos Könyvtári Napok alkalmából
Kvíz, ahol a könyvek és a könyvtárak mágikus világa kapja a főszerepet
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Tesztelt kvízzel tudásod!

Ám ha nincs most a kezed ügyében egy jó könyv, nem tudod, hogy mihez is lenne kedved, az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat remek alkalmat kínál, hogy megtaláljuk új kedvencünket, legyen az akár krimi, fantasy, magyar irodalom, verses kötet, vagy romantikus történetek. Viszont ha úgy érzed, nem tudsz már semmi újat találni, mert a világ összes zsánerében olvastál, és kivégezted a világ legnagyobb irodalmi alkotásait is, itt a helyed, mert mi próbára tesszük tudásodat legújabb kvízünkben!

1.
Mikor nyílt meg a Verseghy Ferenc Könyvtár?
2.
Melyik volt a világ első kiadott krimi történet?
3.
Mikor alapították a világ első könyvtárás?
4.
Melyik magyar írónkra igaz az állítás? – született: Szeged, 1926.
5.
Mióta szervezik meg az Országos Könyvtári Napokat?
6.
Honnan származik a Narnia c. regénysorozatban szereplő testvér kvartettje?

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu