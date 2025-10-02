5 órája
Te mennyire vagy könyvmoly? Most megtudhatod!
Október 6-án Szolnokon is elindul az Országos Könyvtári Napok nevű programsorozat, melynek alkalmából hat napon keresztül csak a könyvek, és ezen írott történetek szerzői kapnak főszerepet. Ennek alkalmából elkészítettük kvízünket, melyben arra vagyunk kíváncsiak, mennyire ismerik olvasóink a könyvtárak és az irodalmi alkotások rejtelmes világát.
Most már tagadhatatlanul beköszöntött az ősz, és ezeken a hideg napokon nincs is jobb, mint bekuckózni a meleg szobába, egy puha takaró alá, és elővenni aktuális olvasmányunkat. Valójában ezeken a borús napokon még jobban is esik elmerülni az írott történetek izgalmas világában, mely kitölteni egy ehhez kapcsolódó kvízt.
Tesztelt kvízzel tudásod!
Ám ha nincs most a kezed ügyében egy jó könyv, nem tudod, hogy mihez is lenne kedved, az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat remek alkalmat kínál, hogy megtaláljuk új kedvencünket, legyen az akár krimi, fantasy, magyar irodalom, verses kötet, vagy romantikus történetek. Viszont ha úgy érzed, nem tudsz már semmi újat találni, mert a világ összes zsánerében olvastál, és kivégezted a világ legnagyobb irodalmi alkotásait is, itt a helyed, mert mi próbára tesszük tudásodat legújabb kvízünkben!
