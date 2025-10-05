Kvíz
1 órája
Tesztre fel! Emlékszel, miről szóltak a hét legfontosabb hírei a Jászkunságban?
Összegyűjtöttük az elmúlt hét legolvasottabb híreit, hogy egy rövid kvízben tesztelhesd, mennyire figyeltél a részletekre. Tedd próbára a memóriád és derítsd ki, hogy mennyire vagy képben a Jászkunság eseményeivel.
Eltelt egy újabb mozgalmas hét a vármegyénkben, idén immár a negyvenedik. Eseményekből és érdekes hírekből ezúttal sem volt hiány. Töltsd ki a kvízünket és derítsd ki, hogy mennyire figyeltél az aktualitásokra!
1.
Melyik élelmiszer a piacok „sztárja”, amelynek rákmegelőző hatást is tulajdonítanak?
2.
Mi okozza leggyakrabban a közlekedési baleseteket a Jászkunságban a szakértők szerint?
3.
Melyik településen található a Jászkunság legdrágább, jelenleg is eladó háza, amelyet „paraszt barokk” stílusban építettek?
4.
Miért zár be hétfőtől a szolnoki Bagolyvár Vadaspark?
5.
Mit hangsúlyozott ki az Energiaügyi Minisztérium a hulladékszállítással kapcsolatban kiadott közleményében?
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Galériával, videóval
2025.10.03. 09:25
A szolnoki piacon elkapkodták azt a szuperélelmiszert, amelyről úgy tartják, segíthet a rákmegelőzésben
Ezt ne hagyja ki!Egymást követték a drámai esetek
2025.09.30. 17:15
Szörnyethaltak a frontális ütközésben – felismerhetetlenségig összeroncsolódott az autó a 4-esen
Ezt ne hagyja ki!Körkép
2025.10.01. 19:55
Hihetetlen számok érkeztek a jászkunsági ingatlanpiacról: már látni, mit okozott az Otthon Start
Ezt ne hagyja ki!MOHU
2025.10.01. 10:10
Mi lesz a hulladékszállítással október után? – Megszólalt a minisztérium
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre