október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

1 órája

Tesztre fel! Emlékszel, miről szóltak a hét legfontosabb hírei a Jászkunságban?

Címkék#tudáspróba#kvíz#hírösszefoglaló

Összegyűjtöttük az elmúlt hét legolvasottabb híreit, hogy egy rövid kvízben tesztelhesd, mennyire figyeltél a részletekre. Tedd próbára a memóriád és derítsd ki, hogy mennyire vagy képben a Jászkunság eseményeivel.

Kiss Ádám

Eltelt egy újabb mozgalmas hét a vármegyénkben, idén immár a negyvenedik. Eseményekből és érdekes hírekből ezúttal sem volt hiány. Töltsd ki a kvízünket és derítsd ki, hogy mennyire figyeltél az aktualitásokra!

1.
Melyik élelmiszer a piacok „sztárja”, amelynek rákmegelőző hatást is tulajdonítanak?
2.
Mi okozza leggyakrabban a közlekedési baleseteket a Jászkunságban a szakértők szerint?
3.
Melyik településen található a Jászkunság legdrágább, jelenleg is eladó háza, amelyet „paraszt barokk” stílusban építettek?
4.
Miért zár be hétfőtől a szolnoki Bagolyvár Vadaspark?
5.
Mit hangsúlyozott ki az Energiaügyi Minisztérium a hulladékszállítással kapcsolatban kiadott közleményében?

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu