Ilyen ritkaságban még biztosan nem ült: kívül-belül megmutatjuk a különleges Lada-limuzint!

Mint ahogyan arról hírportálunkon már beszámoltunk, Szebeni Péter szenvedélye 2019-ben indult egy fehér Ladával, melyből rendőrautót épített. A különleges projekt mellé hamarosan számtalan rendőrségi villogó, hangszóró és rádió is társult, így állt össze a több mint száz darabból álló gyűjtemény. A történet azonban itt nem ért véget: az abonyi férfi újabb különlegességhez jutott hozzá. Egy nemzetközileg is ritkaságnak számító Lada-limuzin került a birtokába, melyet szeretne forgalomképes állapotba hozni, hogy egyszer emberekkel megtöltve róhassa az utakat.

A ritkaságnak számító Lada-limuzin, ami jelenleg Abonyban várja, hogy újra az utakat járhassa

Fotó: Jóvér Szabolcs/Goodblood Vision / Forrás: Szebeni Péter

A Lada-limuzin története

Szebeni Péter elárulta, hogy az autót 2010 környékén egy budapesti társaság álmodta meg és kezdte el kivitelezni. Ráadásul nem is egy, hanem mindjárt két limuzin is készült. Az első munkálatairól azonban kevés dokumentáció készült, hiszen abban az időben még nem volt ennyire elterjedt az internet, és a közösségi oldalakra sem került fel annyi tartalom, mint napjainkban. A férfi elmondta, hogy a kettő közül az első már nagy valószínűséggel nem fog többet az utakon közlekedni, és jelenleg egy műszaki szaküzlet dekorációs elemeként szolgál.

– Horváth Attila dizájner és kivitelező, az „Indián” készítette és építette meg az autót, mely szerepelt a Fábri Showban, a Balatoni borok útján, és többféle rendezvényen is bemutatták. Ismertebb filmsztárokat is szállított, megfordult a pesti éjszakában, sőt születésnapokra és névnapokra is kérték a limuzint – mesélte az abonyi gyűjtő. Ezzel párhuzamosan indult el 2011-ben annak az autónak is a megépítése, ami jelenleg most Szebeni Péter garázsában várja azt a pillanatot, hogy az utakat róhassa. Az autókról körülbelül 15 ország hírportáljai számoltak be akkoriban.

A Lada-limuzin retró külsejét egy modern, de korhű belsővel szeretné teljessé tenni

Fotó: Szebeni Péter

Egyedi elemekből épült a ritkaság

Egy gyári 1200-as Ladából indult a kivitelezés, amit az első és a hátsó ajtók közötti oszlopnál szétvágtak. Az utolsó lemezdarabig, a beletoldott több mint három méteres darabot egyedileg hajlítottak és gyártottak le hozzá.

– A padlólemeztől kezdve az oldallemezek, a tető, a merevítések és az oldalüvegek mind egyediek. Ez egy Ladából készült, de a közel három méter tíz centiméteres plusz rész teljes egészében egy lakatosműhelyben készült, lemezből és merevítővasakból kihajlított, legyártott elemekből. Ennek az autónak a technikai paramétere, hogy közel hatméteres a tengelytávja, a teljes hossza pedig 7 méter 70 centi. Egy 1.6-os Lada-motor került bele, hogy a megnövekedett tömeget könnyebben tudja mozgatni. A jármű nyolc fő számára biztosít kényelmes férőhelyet – emelte ki Szebeni Péter.