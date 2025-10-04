október 4., szombat

Abonyi kuriózum

2 órája

Ilyen ritkaságban még biztosan nem ült: kívül-belül megmutatjuk a különleges Lada-limuzint!

Szebeni Péter hat évvel ezelőtt kezdett bele a Bujtor-filmeket idéző retró rendőrségi kincsek gyűjtésébe. Nemrég egy igazi különlegességgel gyarapodott gyűjteménye: abonyi garázsában egy Lada-limuzin rejtőzik! Ismerje meg ennek a ritkaságnak a történetét – kívül és belül is megmutatjuk ezt a nem mindennapi járművet!

Nyitrai Fanni

Mint ahogyan arról hírportálunkon már beszámoltunk, Szebeni Péter szenvedélye 2019-ben indult egy fehér Ladával, melyből rendőrautót épített. A különleges projekt mellé hamarosan számtalan rendőrségi villogó, hangszóró és rádió is társult, így állt össze a több mint száz darabból álló gyűjtemény. A történet azonban itt nem ért véget: az abonyi férfi újabb különlegességhez jutott hozzá. Egy nemzetközileg is ritkaságnak számító Lada-limuzin került a birtokába, melyet szeretne forgalomképes állapotba hozni, hogy egyszer emberekkel megtöltve róhassa az utakat.

a ritkaságnak számító Lada-limuzin
A ritkaságnak számító Lada-limuzin, ami jelenleg Abonyban várja, hogy újra az utakat járhassa
Fotó: Jóvér Szabolcs/Goodblood Vision / Forrás: Szebeni Péter

A Lada-limuzin története

Szebeni Péter elárulta, hogy az autót 2010 környékén egy budapesti társaság álmodta meg és kezdte el kivitelezni. Ráadásul nem is egy, hanem mindjárt két limuzin is készült. Az első munkálatairól azonban kevés dokumentáció készült, hiszen abban az időben még nem volt ennyire elterjedt az internet, és a közösségi oldalakra sem került fel annyi tartalom, mint napjainkban. A férfi elmondta, hogy a kettő közül az első már nagy valószínűséggel nem fog többet az utakon közlekedni, és jelenleg egy műszaki szaküzlet dekorációs elemeként szolgál. 

– Horváth Attila dizájner és kivitelező, az „Indián” készítette és építette meg az autót, mely szerepelt a Fábri Showban, a Balatoni borok útján, és többféle rendezvényen is bemutatták. Ismertebb filmsztárokat is szállított, megfordult a pesti éjszakában, sőt születésnapokra és névnapokra is kérték a limuzint – mesélte az abonyi gyűjtő. Ezzel párhuzamosan indult el 2011-ben annak az autónak is a megépítése, ami jelenleg most Szebeni Péter garázsában várja azt a pillanatot, hogy az utakat róhassa. Az autókról körülbelül 15 ország hírportáljai számoltak be akkoriban.

a retró külsőt modern, de korhú belsővel szeretnék kiegészíteni
A Lada-limuzin retró külsejét egy modern, de korhű belsővel szeretné teljessé tenni
Fotó: Szebeni Péter

Egyedi elemekből épült a ritkaság

Egy gyári 1200-as Ladából indult a kivitelezés, amit az első és a hátsó ajtók közötti oszlopnál szétvágtak. Az utolsó lemezdarabig, a beletoldott több mint három méteres darabot egyedileg hajlítottak és gyártottak le hozzá.

– A padlólemeztől kezdve az oldallemezek, a tető, a merevítések és az oldalüvegek mind egyediek. Ez egy Ladából készült, de a közel három méter tíz centiméteres plusz rész teljes egészében egy lakatosműhelyben készült, lemezből és merevítővasakból kihajlított, legyártott elemekből. Ennek az autónak a technikai paramétere, hogy közel hatméteres a tengelytávja, a teljes hossza pedig 7 méter 70 centi. Egy 1.6-os Lada-motor került bele, hogy a megnövekedett tömeget könnyebben tudja mozgatni. A jármű nyolc fő számára biztosít kényelmes férőhelyet – emelte ki Szebeni Péter.

Gubik Ágnes színésznő és a Lada limuzin
Gubík Ágnes színésznő állt modellt a különleges Lada fotózásán 
Fotó: Jóvér Szabolcs/Goodblood Vision / Forrás: Szebeni Péter

Így került a limuzin Lada Abonyba

Péter elmondta, hogy az autó közel egy évtizedig porosodott, és viharvert állapotban talált rá novemberben. Hosszú hónapokig tartott, hogy a tulajdonjogot meg tudja szerezni. Jövő hónapban pedig már egy festőműhelyben fogják csinosítani a relikviát. 

A téli időszak tehát arról fog szólni, hogy:

  • esztétikailag és 
  • műszakilag is teljes egészében rendbe hozza a járművet.

– Abban mindenképpen szükségem lesz hozzáértő szakemberek segítségére, hogy a jármű valóban limuzinná váljon. Az üléssor és a padülések, valamint a bútorzat ugyan elkészült, de a belső tér befejezetlen maradt. Szeretnénk felszerelni például klímaegységgel, hogy nyári időszakban is kényelmes legyen, emellett fényekkel és hifivel is, hogy a retró külsőhöz egy elegáns belső társuljon – részletezte. Amint ezek valóra válnak, a Lada-limuzin akár születésnapok és esküvők elegáns különlegességeként is szolgálhat.

Gubik Ágnes, Szebeni Péter és az abonyi limuzin Lada
A fotósorozat egy történetet mesél el. A főszerepben a színésznő és Péter álltak a Lada mellett
Fotó: Jóvér Szabolcs/Goodblood Vision / Forrás: Szebeni Péter

Az autó több éven keresztül porosodott

Péter elmondta, hogy a legtöbb autó több évnyi porosodás után szinte menthetetlen, vagy csak nagyobb költségekkel tehető ismét közúti használatra alkalmassá. A limuzin Lada azonban öt évnyi helyben állás után is gond nélkül felment az autószállítóra. Sőt, a fotózás helyszínére, az Ungár-kúriához rendőrségi felvezetéssel vitte el Péter, és bár akadtak kisebb problémák, a jármű oda-vissza megtett kilenc kilométert. A fotózáson Pető Zsolt, a város polgármestere is tiszteletét tette, és ellátogatott a helyszínre.

– Az autó teljesen járóképes, a karosszériája és a műszaki állapota is rendben van. Lefényezték, összerakták, a lámpák, tükrök, sofőrülés és a műszerfal is a helyén van. Belül jobb oldalon található egy padülés, amelyen négy-hat fő is kényelmesen elfér, hátul pedig a gyári ülés maradt, ahová további két személy tud leülni. Az üléseket bőrrel vonták be, a padülés pedig két eredeti Lada hátsó ülésből lett összeillesztve olyan precízen, hogy szinte lehetetlen megmondani, hol van a toldás – mesélte Szebeni Péter, hogy hogyan is néz ki a limuzin belülről.

limuzin Lada belseje
A limuzin Lada belsőtere
Fotó: Jóvér Szabolcs/Goodblood Vision / Forrás: Szebeni Péter

Az autó fotózására Gubík Ágnes színésznő közreműködésével került sor. Az abonyi gyűjtő szerint a képek készítését rendkívül jó hangulat kísérte. A két és fél órás fotózásra Ágnes számos kiegészítőt és ruhát vitt magával, melyekkel közösen alakították ki a jeleneteket. A koncepció szerint a felvételek egy történetet mesélnek el: a gangos udvaron várakozó hölgyet sofőrje kíséri, segít neki a csomagokat az autóhoz vinni, majd előzékenyen beülteti a Lada-limuzinba. Több ilyen pillanatot örökítettek meg, így a képek nem csupán egy autót, hanem egy korhangulatot is visszaidéznek.

limuzin Lada, korhű hangulat
A limuzin Ladáról készített fényképek kortárs stílusban közvetítik a múlt hangulatát
Fotó: Jóvér Szabolcs/Goodblood Vision

