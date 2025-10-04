Tömegek várták a Parno Graszt zenekart a Jászságban, itt vannak a fotók a fergeteges buliról

Megemlékezéssel kezdődött a Ladány Napja programsorozat szeptember 26-án, pénteken Jászladányon. A helyi elhunyt roma muzsikusok tiszteletére emléktáblát avattak a Nemzeti Összetartozás Emlékparkban.

Remek hangulatban telt a közösségek ünnepe Jászladányon. A Ladány Napja rendezvény pénteki programjait a Parno Graszt vérpezsdítő koncertje zárta

Fotó: Pesti József

Új díszpolgárt avattak a Ladány Napja megnyitóján

A megható pillanatok után Kökény Róbert festőművész varázslatos alkotásaiból nyílt kiállítás a József Attila Művelődési Házban, majd szentmisét tartottak a Sarlós Boldogasszony templomban. A Ladány Napja pénteki programját a Parno Graszt zenekar fantasztikus koncertje zárta.

A hagyományoknak megfelelően szombaton főzőversennyel indult a nap, a remek hangulatról a reggeli órákban Rácz Róbert „Loky” gondoskodott. A Dalma Dance Club mazsorett csoportjának bemutatója után helyi fellépők örvendeztették meg a közönséget.