Tömegek várták a Parno Graszt zenekart a Jászságban, itt vannak a fotók a fergeteges buliról
Koncertek, főzőverseny, tűzijáték is színesítette szeptember utolsó hétvégéjét a jászsági nagyközségben. A Ladány Napja programsorozat sztárfellépője hazánk egyik legnépszerűbb autentikus cigány zenét játszó zenekara, a Parno Graszt volt. Fotókon mutatjuk a koncert legjobb pillanatait!
Megemlékezéssel kezdődött a Ladány Napja programsorozat szeptember 26-án, pénteken Jászladányon. A helyi elhunyt roma muzsikusok tiszteletére emléktáblát avattak a Nemzeti Összetartozás Emlékparkban.
Új díszpolgárt avattak a Ladány Napja megnyitóján
A megható pillanatok után Kökény Róbert festőművész varázslatos alkotásaiból nyílt kiállítás a József Attila Művelődési Házban, majd szentmisét tartottak a Sarlós Boldogasszony templomban. A Ladány Napja pénteki programját a Parno Graszt zenekar fantasztikus koncertje zárta.
A hagyományoknak megfelelően szombaton főzőversennyel indult a nap, a remek hangulatról a reggeli órákban Rácz Róbert „Loky” gondoskodott. A Dalma Dance Club mazsorett csoportjának bemutatója után helyi fellépők örvendeztették meg a közönséget.
Jászladány napjaFotók: Pesti József
A rendezvény ünnepélyes megnyitóján Bertalanné Drávucz Katalin polgármester és Pócs János országgyűlési képviselő mondott köszöntőt. Átadták a település legrangosabb elismerését, a díszpolgári címet, melyet ebben az évben Szűcs Zoltán érdemelt ki. Egész élete a család, a közösség és a szolgálat köré fonódott. 1976-tól 2018-ig villanyszerelőként, karbantartóként dolgozott több vállalatnál, 1980-ban tett mestervizsgát. Munka mellett folyamatosan aktívan gazdálkodott. 1983-ban kötött házasságot Polgár Mártával, három gyermekük született. - Szűcs Zoltán nem csupán három gyermek szerető édesapja, hanem példás férj is volt: hosszú éveken át türelemmel és odaadással ápolta feleségét, - ezzel is tanúságot téve hűségből, emberségből és önfeláldozásból – akit 2022-ben véglet elveszített. Életpéldája arra tanít bennünket, hogy a csendes, kitartó, önzetlen munka legalább annyira formálja a közösséget, mint a nagy tettek és a hangos szavak – hangozott el méltatásában. Nemcsak családja, hanem egész Jászladány szolgálatában állt. Évtizedeken át töltötte be a választási bizottság elnöki tisztségét, ellátta a jászladányi Víziközmű-Társulat elnöki feladatait is. Az egyházközösségben fáradhatatlan önkéntes munkát végez, erősítve a település lelki és közösségi életét.
A Ladány Napja szervezői a legkisebbekre is gondoltak: a délután folyamán Jancsi bohóc és az Iszkiri zenekar szórakoztatta a gyerkőcöket. A közösségek ünnepét az Ádám Jenő Zeneiskola diákjainak előadása, Szécsi Pál és Máté Péter emlékműsor, a Bestiák Retro őrült showja, Peter Srámek koncert, Gino és parádés tűzijáték színesítette.
