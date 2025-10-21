október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szolnok

1 órája

Megmaradni sem lehet a szomszéd felújítási munkáitól – tehetünk-e bármit? Itt a szakértő válasza!

Címkék#lakásfelújítás#felújítás#társasház

Tegyük fel: egy reggel arra ébredünk, hogy a szomszédban felsír a bontókalapács. Attól a pillanattól biztosak lehetünk, hogy a következő heteket, hónapokat állandó kalapálás, csörömpölés, berregés közepette éljük le – különösen bosszantó lehet ez akkor, ha a munkálatot, a lakásfelújítás szabályaival ellentétesen, be sem jelentik. Mit tehetünk, tehetünk-e egyáltalán bármit az előre nem jelzett munkálatok miatt? Kinek, mit és meddig kell tűrnie?

Rózsa Róbert

„Meddig zajlanak a felújítási munkálatok? Konkrétan nem lehet meglenni itthon, annyira hangosak, kiírva se láttam sehol a lépcsőházban…” – dohogott a közelmúltban egy nő egy egy helyi ügyekkel foglalkozó szolnoki közösségi médiás oldalon. Az asszony azt sérelmezte, hogy az érintett paneltömbben a lakásfelújítás szabályait figyelmen kívül hagyva kezdtek bele a munkába.

lakásfelújítás szabályai, zajjal járó munkavégzés, társasház, lakás, munka, szomszédok, Szolnok, együttélés szabályai
Szolnokon alapvetően betartják a lakásfelújítás szabályait
Fotó: Nagy Béla / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Merthogy utóbbi létezik, igaz, ez lakóközösségenként eltérő lehet. Mint az ügyben érdeklődésünkre Mochnács Sándor szolnoki közös képviselő elmondta, az együttélés szabályait alapvetően a társasházak szervezeti és működési szabályzatában és a házirendjében szabályozzák. Ám hogy abból ki mennyit és hogyan tart be, az több esetben okozhat feszültséget.

Ezek a lakásfelújítás szabályai társasházakban

– Általánosságban az a szabály, hogy hétköznap 9 és 16 óra között végezhetőek felújítások társasházakban. Szombatonként, vasárnaponként és ünnepnapokon ez jóval korlátozottabb, ezeken a napokon a közösségek kérni szokták a pihenést zavaró tevékenységek kizárását – mondta el a szakember. Hozzátette, természetes, hogy ha valaki lakást vesz, azt a maga ízlésére szeretné alakítani, ez pedig zajjal jár. Ezért azt szokta kérni, 

  • hogy a zajjal járó munkavégzést minden lakó előre, faliújságra írja ki;
  • feltüntetve, hogy melyik lakásban, mettől meddig végeznek felújítást; 
  • továbbá kérni kell a lakóközösség megértését.

Mochnács Sándor szerint az új tulajdonosoknak mindig elmondják, hogy lehetőség szerint 16 óra után ne végezzenek zajos munkát, a bontással járó tevékenységet pedig ne hétvégén végezzék. Összességében úgy látja, a kérdéskör szabályozott, a lakók többsége pedig be is tartja azt, mivel – mint rámutatott – mindenkinek a nyugodt lakókörnyezet az érdeke. Az pedig szerinte intelligencia kérdése, hogy az együttélés szabályait mindenki saját magára is érvényesnek tekintse.

Meddig tart a régi lakók türelme?

– Ami problémát okozhat, és sok esetben okoz is, hogy vajon a régebbi lakók meddig hajlandóak elviselni a felújítással járó kellemetlenséget. Például jelenleg is van olyan szolnoki társasház, ahol már egy éve zajlik a felújítás, mivel a tulajdonos azt nem folyamatosan, hanem időnként végzi. Ez okozhat feszültséget, hiszen a többi lakónak elfogy a türelme – fejtette ki Mochnács Sándor. A szakember szerint ilyen esetekben célszerű, ha a közösség a képviselőjén keresztül jelez a felújíttatónak, hogy fejezze be a munkát.

Hozzátette, gyakori, hogy sokan saját erőből és saját szabadidő terhére próbálják felújítani lakásukat. Számos esetben ez vezet a szombaton és vasárnap, valamint a korai és kései órákban tartó kopácsoláshoz.

Törvény védi a társasház közös tulajdonát

A lakásokban végzett felújítás nem keverendő a társasház közösségének egészét érintő javítási munkálatokkal – utóbbi jóval macerásabb. Mint az Origo.hu írta, engedélyköteles, ha a felújítás tartófal bontását, szerkezeti átalakítását, vagy a közműrendszerek – gáz-, villany- és vízhálózat – áthelyezését érinti. Ugyanez igaz a homlokzati munkákra, ablakcserére, szigetelésre és a külső megjelenést érintő változtatásokra. Hasonlóan szigorú a társasház közös tulajdonába tartozó elemek javítása, felújítása. Ezt a kérdést ráadásul már törvény is szabályozza. Mint a társasházi törvény alapján az Origo.hu írja, a közös tulajdont érintő szabályok megszegése pénzbírságot, de akár a munkálatok leállítását is maga után vonhatja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu