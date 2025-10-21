Megmaradni sem lehet a szomszéd felújítási munkáitól – tehetünk-e bármit? Itt a szakértő válasza!

„Meddig zajlanak a felújítási munkálatok? Konkrétan nem lehet meglenni itthon, annyira hangosak, kiírva se láttam sehol a lépcsőházban…” – dohogott a közelmúltban egy nő egy egy helyi ügyekkel foglalkozó szolnoki közösségi médiás oldalon. Az asszony azt sérelmezte, hogy az érintett paneltömbben a lakásfelújítás szabályait figyelmen kívül hagyva kezdtek bele a munkába.

Szolnokon alapvetően betartják a lakásfelújítás szabályait

Fotó: Nagy Béla / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Merthogy utóbbi létezik, igaz, ez lakóközösségenként eltérő lehet. Mint az ügyben érdeklődésünkre Mochnács Sándor szolnoki közös képviselő elmondta, az együttélés szabályait alapvetően a társasházak szervezeti és működési szabályzatában és a házirendjében szabályozzák. Ám hogy abból ki mennyit és hogyan tart be, az több esetben okozhat feszültséget.

Ezek a lakásfelújítás szabályai társasházakban

– Általánosságban az a szabály, hogy hétköznap 9 és 16 óra között végezhetőek felújítások társasházakban. Szombatonként, vasárnaponként és ünnepnapokon ez jóval korlátozottabb, ezeken a napokon a közösségek kérni szokták a pihenést zavaró tevékenységek kizárását – mondta el a szakember. Hozzátette, természetes, hogy ha valaki lakást vesz, azt a maga ízlésére szeretné alakítani, ez pedig zajjal jár. Ezért azt szokta kérni,

hogy a zajjal járó munkavégzést minden lakó előre, faliújságra írja ki;

feltüntetve, hogy melyik lakásban, mettől meddig végeznek felújítást;

továbbá kérni kell a lakóközösség megértését.

Mochnács Sándor szerint az új tulajdonosoknak mindig elmondják, hogy lehetőség szerint 16 óra után ne végezzenek zajos munkát, a bontással járó tevékenységet pedig ne hétvégén végezzék. Összességében úgy látja, a kérdéskör szabályozott, a lakók többsége pedig be is tartja azt, mivel – mint rámutatott – mindenkinek a nyugodt lakókörnyezet az érdeke. Az pedig szerinte intelligencia kérdése, hogy az együttélés szabályait mindenki saját magára is érvényesnek tekintse.

Meddig tart a régi lakók türelme?

– Ami problémát okozhat, és sok esetben okoz is, hogy vajon a régebbi lakók meddig hajlandóak elviselni a felújítással járó kellemetlenséget. Például jelenleg is van olyan szolnoki társasház, ahol már egy éve zajlik a felújítás, mivel a tulajdonos azt nem folyamatosan, hanem időnként végzi. Ez okozhat feszültséget, hiszen a többi lakónak elfogy a türelme – fejtette ki Mochnács Sándor. A szakember szerint ilyen esetekben célszerű, ha a közösség a képviselőjén keresztül jelez a felújíttatónak, hogy fejezze be a munkát.