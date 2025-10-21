1 órája
Megmaradni sem lehet a szomszéd felújítási munkáitól – tehetünk-e bármit? Itt a szakértő válasza!
Tegyük fel: egy reggel arra ébredünk, hogy a szomszédban felsír a bontókalapács. Attól a pillanattól biztosak lehetünk, hogy a következő heteket, hónapokat állandó kalapálás, csörömpölés, berregés közepette éljük le – különösen bosszantó lehet ez akkor, ha a munkálatot, a lakásfelújítás szabályaival ellentétesen, be sem jelentik. Mit tehetünk, tehetünk-e egyáltalán bármit az előre nem jelzett munkálatok miatt? Kinek, mit és meddig kell tűrnie?
„Meddig zajlanak a felújítási munkálatok? Konkrétan nem lehet meglenni itthon, annyira hangosak, kiírva se láttam sehol a lépcsőházban…” – dohogott a közelmúltban egy nő egy egy helyi ügyekkel foglalkozó szolnoki közösségi médiás oldalon. Az asszony azt sérelmezte, hogy az érintett paneltömbben a lakásfelújítás szabályait figyelmen kívül hagyva kezdtek bele a munkába.
Merthogy utóbbi létezik, igaz, ez lakóközösségenként eltérő lehet. Mint az ügyben érdeklődésünkre Mochnács Sándor szolnoki közös képviselő elmondta, az együttélés szabályait alapvetően a társasházak szervezeti és működési szabályzatában és a házirendjében szabályozzák. Ám hogy abból ki mennyit és hogyan tart be, az több esetben okozhat feszültséget.
Ezek a lakásfelújítás szabályai társasházakban
– Általánosságban az a szabály, hogy hétköznap 9 és 16 óra között végezhetőek felújítások társasházakban. Szombatonként, vasárnaponként és ünnepnapokon ez jóval korlátozottabb, ezeken a napokon a közösségek kérni szokták a pihenést zavaró tevékenységek kizárását – mondta el a szakember. Hozzátette, természetes, hogy ha valaki lakást vesz, azt a maga ízlésére szeretné alakítani, ez pedig zajjal jár. Ezért azt szokta kérni,
- hogy a zajjal járó munkavégzést minden lakó előre, faliújságra írja ki;
- feltüntetve, hogy melyik lakásban, mettől meddig végeznek felújítást;
- továbbá kérni kell a lakóközösség megértését.
Mochnács Sándor szerint az új tulajdonosoknak mindig elmondják, hogy lehetőség szerint 16 óra után ne végezzenek zajos munkát, a bontással járó tevékenységet pedig ne hétvégén végezzék. Összességében úgy látja, a kérdéskör szabályozott, a lakók többsége pedig be is tartja azt, mivel – mint rámutatott – mindenkinek a nyugodt lakókörnyezet az érdeke. Az pedig szerinte intelligencia kérdése, hogy az együttélés szabályait mindenki saját magára is érvényesnek tekintse.
Meddig tart a régi lakók türelme?
– Ami problémát okozhat, és sok esetben okoz is, hogy vajon a régebbi lakók meddig hajlandóak elviselni a felújítással járó kellemetlenséget. Például jelenleg is van olyan szolnoki társasház, ahol már egy éve zajlik a felújítás, mivel a tulajdonos azt nem folyamatosan, hanem időnként végzi. Ez okozhat feszültséget, hiszen a többi lakónak elfogy a türelme – fejtette ki Mochnács Sándor. A szakember szerint ilyen esetekben célszerű, ha a közösség a képviselőjén keresztül jelez a felújíttatónak, hogy fejezze be a munkát.
Hozzátette, gyakori, hogy sokan saját erőből és saját szabadidő terhére próbálják felújítani lakásukat. Számos esetben ez vezet a szombaton és vasárnap, valamint a korai és kései órákban tartó kopácsoláshoz.
Törvény védi a társasház közös tulajdonát
A lakásokban végzett felújítás nem keverendő a társasház közösségének egészét érintő javítási munkálatokkal – utóbbi jóval macerásabb. Mint az Origo.hu írta, engedélyköteles, ha a felújítás tartófal bontását, szerkezeti átalakítását, vagy a közműrendszerek – gáz-, villany- és vízhálózat – áthelyezését érinti. Ugyanez igaz a homlokzati munkákra, ablakcserére, szigetelésre és a külső megjelenést érintő változtatásokra. Hasonlóan szigorú a társasház közös tulajdonába tartozó elemek javítása, felújítása. Ezt a kérdést ráadásul már törvény is szabályozza. Mint a társasházi törvény alapján az Origo.hu írja, a közös tulajdont érintő szabályok megszegése pénzbírságot, de akár a munkálatok leállítását is maga után vonhatja.
