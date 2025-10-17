2 órája
Megszűnnek a zöldfelületek az építkezésekkel? A lakosok aggódnak, a főépítész válaszolt
Bemutatták a településrendezési és építési szabályzatának módosításait. A lakossági fórumon a lakosok számos kérdést tettek fel, sokszor élesen vitatták a szabályok értelmét.
Szolnok jövőjéről, a város zöldterületeinek sorsáról, a telkek beépíthetőségéről és az utak állapotáról is szó esett azon a lakossági fórumon, amelyet a városházán tartottak a településrendezési terv 2025. évi tervezett módosításai kapcsán. A nagy érdeklődés mellett zajló eseményen az önkormányzati főépítész ismertette a tervezett változtatásokat, és a lakosok is elmondták tapasztalataikat, gondjaikat.
Településrendezési tervek a lakossági fórum középpontjában
A fórum elején Pataki Ferenc főépítész világossá tette, hogy a változtatások a város mindennapjait formáló döntések. – Ez az egyeztetés nem csupán a kormányzati szabályozást érinti, hanem a helyi rendeleteket is. Semmi sem fog elveszni vagy elfelejtődni, minden hozzászólás számít – hangsúlyozta.
Zöldből építési övezet – mi lesz a pótlással?
Több lakos is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyes zöldfelületek megszűnnek. – Hová lesznek a parkok, ha minden telket beépítenek? – kérdezte egy helyi lakos. Pataki Ferenc válasza határozott volt:
A biológiai aktivitás érték soha nem csökkenhet, csak nőhet. Ez azt jelenti, hogy a megszűnő zöldfelületeket minden esetben pótolni kell. Nem engedhetjük meg, hogy a város zöldje fogyjon.
A főépítész szerint új parkok és közösségi terek jelölődnek ki, amelyek nemcsak szépek, hanem klímavédelmi szerepet is betöltenek.
Keskeny telkek gondjai
Egy másik hozzászólás a keskeny telkek problémáját vetette fel.
Van egy 12 méteres telkem, de a szabályok miatt alig marad hely házat építeni rá. Mit kezdjek vele?
– szólt a kérdés. A főépítész elismerte a gondot.
– Ezért módosítjuk a szabályt. Az oldalhatáros beépítés lehetősége azt jelenti, hogy a kisebb telkek sem válnak használhatatlanná. Nem szabad azonban teljes szabadságot engedni, hogy bárki oda építsen, ahova szeretne, mert abból rendezetlen, kaotikus utcakép születne – magyarázta.
Zártkerti telkek: a kutyaháztól a lakóházig
A legtöbb érdeklődést a zártkerti övezetek újraszabályozása váltotta ki. Korábban mindössze 3 százalékot lehetett beépíteni, ami egy 720 négyzetméteres telken alig húsz négyzetméternyi épületet engedett. – Ez gyakorlatilag semmire sem elég – jegyezte meg egy lakos.
A főépítész ezzel szemben most életszerűbb szabályozást ígért:
Mostantól 10 százalék a beépíthetőség, vagyis 70 négyzetméteres ház is épülhet ugyanekkora telken. Nem szigorításról van szó, hanem életszerűbb szabályozásról. Teljes értékű lakóépületet viszont csak az 1000 négyzetméternél nagyobb telkekre lehet tervezni.
Közlekedési bosszúságok az Alcsiszigeti utcában
A közlekedési helyzet is központi témát szolgáltatott. Egy lakos vetette fel, hogy az Alcsiszigeti utcában életveszély közlekedni, két autó alig fér el egymás mellett. A főépítész nem vitatta a panaszt. – Valóban nagyon rossz a helyzet. Hosszú távon szélesíteni kell az utat, de addig is úgynevezett kitérőket kell kialakítani. Ez azt jelenti, hogy 60-100 méterenként az út egyik oldalán kiszélesített szakasz lesz, ahol a szemből jövők ki tudják kerülni egymást. Pataki hozzátette: a cél az, hogy a jelenlegi hatméteres szélesség helyett tízméteres utakat alakítsanak ki, és a felszíni vízelvezetést is meg kell oldani.
Hogyan tovább?
A lakosok megszólásaiból kiderült, hogy az érintetteket leginkább a mindennapi életet közvetlenül érintő kérdések foglalkoztatják, hogy mennyire lesz zöld a környezetük, építhetnek-e családi házat a saját telkükre, és végre leszne-e biztonságosabb, szélesebb utak a városban. A főépítész minden észrevételre reagált,
a közgyűlés döntése köti a tervezőket, és a szabályok országos jogszabályokhoz is igazodniuk kell
– mondta.
A mostani egyeztetéseken még végleges döntések nem születtek, a tervezetet ugyanis először a szakhatóságok és minisztériumok véleményezik, majd a közgyűlés dönt róla. Ha minden a tervek szerint halad, az új szabályok az év első felében életbe léphetnek.
A főépítész emlékeztette a résztvevőket, hogy a teljes, közel 300 oldalas dokumentáció Szolnok hivatalos honlapján bárki számára elérhető, megtekinthető és le is tölthető, így a fórum után is van lehetőség átnézni a részleteket, majd 8 napon belül írásban megküldeni az észrevételeket.
– A város készen áll, most a lakosság véleménye a legfontosabb – zárta gondolatait Pataki Ferenc.
