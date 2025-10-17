Megszűnnek a zöldfelületek az építkezésekkel? A lakosok aggódnak, a főépítész válaszolt

Szolnok jövőjéről, a város zöldterületeinek sorsáról, a telkek beépíthetőségéről és az utak állapotáról is szó esett azon a lakossági fórumon, amelyet a városházán tartottak a településrendezési terv 2025. évi tervezett módosításai kapcsán. A nagy érdeklődés mellett zajló eseményen az önkormányzati főépítész ismertette a tervezett változtatásokat, és a lakosok is elmondták tapasztalataikat, gondjaikat.

Pataki Ferenc főépítész a településrendezési tervekről tartottak lakossági fórumon minden kérdésre igyekezett választ adni

Fotó: Nagy Balázs

Településrendezési tervek a lakossági fórum középpontjában

A fórum elején Pataki Ferenc főépítész világossá tette, hogy a változtatások a város mindennapjait formáló döntések. – Ez az egyeztetés nem csupán a kormányzati szabályozást érinti, hanem a helyi rendeleteket is. Semmi sem fog elveszni vagy elfelejtődni, minden hozzászólás számít – hangsúlyozta.

Zöldből építési övezet – mi lesz a pótlással?

Több lakos is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyes zöldfelületek megszűnnek. – Hová lesznek a parkok, ha minden telket beépítenek? – kérdezte egy helyi lakos. Pataki Ferenc válasza határozott volt:

A biológiai aktivitás érték soha nem csökkenhet, csak nőhet. Ez azt jelenti, hogy a megszűnő zöldfelületeket minden esetben pótolni kell. Nem engedhetjük meg, hogy a város zöldje fogyjon.

A főépítész szerint új parkok és közösségi terek jelölődnek ki, amelyek nemcsak szépek, hanem klímavédelmi szerepet is betöltenek.

Keskeny telkek gondjai

Egy másik hozzászólás a keskeny telkek problémáját vetette fel.

Van egy 12 méteres telkem, de a szabályok miatt alig marad hely házat építeni rá. Mit kezdjek vele?

– szólt a kérdés. A főépítész elismerte a gondot.

– Ezért módosítjuk a szabályt. Az oldalhatáros beépítés lehetősége azt jelenti, hogy a kisebb telkek sem válnak használhatatlanná. Nem szabad azonban teljes szabadságot engedni, hogy bárki oda építsen, ahova szeretne, mert abból rendezetlen, kaotikus utcakép születne – magyarázta.

A keskeny telkek beépíthetősége éles vitát váltott ki, új szabály születik

Fotó: Nagy Balázs

Zártkerti telkek: a kutyaháztól a lakóházig

A legtöbb érdeklődést a zártkerti övezetek újraszabályozása váltotta ki. Korábban mindössze 3 százalékot lehetett beépíteni, ami egy 720 négyzetméteres telken alig húsz négyzetméternyi épületet engedett. – Ez gyakorlatilag semmire sem elég – jegyezte meg egy lakos.