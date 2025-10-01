október 1., szerda

Közös vonatút

7 órája

Szolnokon is átrobogott az expressz-románc, keresik a titokzatos lányt

Egy kedves gesztus mély nyomot hagyott a férfi szívében. Most az internet népéhez fordult, hogy megtalálja a lányt.

Bátori Attila

Nem szokatlan, hogy az internet korában, ha valakit szeretnénk megtalálni, akkor az online közösséghez fordulunk segítségért. Nem volt ez máshogy most sem, amikor egy férfi a vonaton vele együtt utazó lány keresésére „indult”.

vonaton ismerte meg a lányt
Vonaton megismert titokzatos lányt keresnek az interneten
Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

„Keresem azt a lányt” kezdettel tett közzé a férfi névtelenül egy posztot a legismertebb közösségi oldal egyik csoportjában. Mint írja, szeptember 27-én, szombaton utazott együtt a hölggyel, aki nagyon kedves volt vele, amikor egy hirtelen fékezés miatt kiborult a férfi üdítője. Segített neki feltörölni, majd kedélyesen elbeszélgettek. Ám a történet itt nem ért véget. Bár a szimpatikus idegennel közös vonatút befejeződött, a férfi úgy döntött, összeszedi bátorságát, és megpróbálja megtalálni segítőkész utastársát.

Kellemes emlékei vannak a lányról

Posztjában úgy fogalmaz: „Hihetetlenül kedves volt, és nagyon szép is. Szerettem volna elkérni az elérhetőségét, de gyűrűt láttam az ujján, amitől visszakoztam – pedig hát nem biztos, hogy olyan gyűrű volt.”

A posztot azóta már többen is megosztották, bízva abban, hogy ezzel hozzájárulnak a kedves történet folytatásához, és segíthetnek megtalálni a keresett személyt.

Arról, hogyan tud jelentkezni a lány, ha magára ismer, a beol.hu cikkében olvashatnak.

Igort is a közösségi médiában keresték

Nemcsak személyeket, de elveszett házi kedvenceket is rendszeresen keresnek a közösségi oldalakon. Igor is közéjük tartozik, akiért a fél város összefogott, a róla szóló posztot év elején több százan megosztották. Akkor megjelent cikkünkben úgy fogalmaztunk, a kétszáznál is több megosztás jól mutatja, milyen nagy figyelmet kapott az eset, és mennyien szeretnének segíteni az eltűnt szandaszőlősi macska megtalálásában.

 

