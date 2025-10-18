október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galériával

2 órája

Idén is indultak kicsik és nagyok a legszebb konyhakertek versenyében, őket díjazták Karcagon

Címkék#program#seregszemléje#Szepesi Tibor#államtitkár#díj

Fontos eseménynek volt otthona a Karcag Kincse Művészeti Központ. A napokban rendezték ugyanis a „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos program termény bemutatóját és karcagi eredményhirdetését.

Daróczi Erzsébet

Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára és Szepesi Tibor polgármester a „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos program eredményhirdetésén köszöntőjében arról szólt, hogy egy olyan elhivatottság seregszemléje ez a program, ami az önellátáson felül az egészséges élelmiszerek megtermelésének a színtere. 

Díjazták a „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos program legjobbjait Karcagon.
Díjazták a  „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos program legjobbjait Karcagon
Fotó: Daróczi Erzsébet

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A legszebb konyhakertek tulajdonosait díjazták

Az elmúlt évek alatt több ezren – családok, közösségek, intézmények – csatlakoztak a Karcagról indult programhoz, ami példaértékű. A kert azonban egy egész éven át gondoskodást igénylő olyan tér, ahol a kertművelőnek meg kell találni az egyensúlyt a biológiai diverzitás fenntartásához a megváltozóban lévő ökológiai feltételek közepette.

– A karcagi kertesek egyre több ötlettel igyekeznek alkalmazkodni az aszályos időszak kihívásaihoz, és idén is egyre szebb kertekkel neveztek – ezt már Sári Kovács Szilvia ötletgazda, programigazgató ismertetőjéből derült ki. A nevezett kertművelők között volt idén is voltak óvodások és szépkorúak is. A karcagi kertművelők közül országos díjban részesült Rácz János István és felesége, negyedik alkalommal lett idén országos díjazott, így Életmű díjban részesült Jónás Sándor és felsége, akik a díjaikat október 28-án Karcagon, vehetik át.

A legszebb konyhakertek – Karcag

Fotók: Daróczi Erzsébet

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu