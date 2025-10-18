Idén is indultak kicsik és nagyok a legszebb konyhakertek versenyében, őket díjazták Karcagon

Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára és Szepesi Tibor polgármester a „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos program eredményhirdetésén köszöntőjében arról szólt, hogy egy olyan elhivatottság seregszemléje ez a program, ami az önellátáson felül az egészséges élelmiszerek megtermelésének a színtere.

Díjazták a „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos program legjobbjait Karcagon

Fotó: Daróczi Erzsébet

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A legszebb konyhakertek tulajdonosait díjazták

Az elmúlt évek alatt több ezren – családok, közösségek, intézmények – csatlakoztak a Karcagról indult programhoz, ami példaértékű. A kert azonban egy egész éven át gondoskodást igénylő olyan tér, ahol a kertművelőnek meg kell találni az egyensúlyt a biológiai diverzitás fenntartásához a megváltozóban lévő ökológiai feltételek közepette.

– A karcagi kertesek egyre több ötlettel igyekeznek alkalmazkodni az aszályos időszak kihívásaihoz, és idén is egyre szebb kertekkel neveztek – ezt már Sári Kovács Szilvia ötletgazda, programigazgató ismertetőjéből derült ki. A nevezett kertművelők között volt idén is voltak óvodások és szépkorúak is. A karcagi kertművelők közül országos díjban részesült Rácz János István és felesége, negyedik alkalommal lett idén országos díjazott, így Életmű díjban részesült Jónás Sándor és felsége, akik a díjaikat október 28-án Karcagon, vehetik át.