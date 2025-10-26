Még nem dőlt el: több jászkunsági település is gyűjti a szavazatokat ezért a rangos elismerésért

Nyelvészek, kulturális szakemberek öt régióban ajánlást tettek a legszebb magyar településnév cím elnyerésére – számolt be a kezdeményezésről az e-nyelv.hu.

Szavazásra fel! A legszebb magyar településnév jelöltjei között Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei települések is vannak

Forrás: Google Maps

Ez a jászsági falu az elsők között van a legszebb magyar településnév szavazáson

A délkeleti települések régiójában Cserkeszőlő, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Szelevény, Tomajmonostora és Vezseny neve is szerepel. A közönség szavazatait 2026. március 31-ig várják, az e-nyelv.hu honlapon lehet voksolni egy-egy régión belül egyszerre öt településnévre. Bármelyik régióban bármelyik névre lehet szavazni. Egyének és szervezetek írásban ajánlást tehetnek a listából kimaradt településnevekre is ([email protected]), a szakemberek ezekből is válogatnak majd a döntőben.

Az eredményhirdetést 2026 áprilisában, a magyar nyelv hetén tartják. A legszebb nevű településeken nyelvi-kulturális programokat szerveznek, felhívva a figyelmet a magyar nyelv gazdagságára, szépségeire. Megnéztük, hogy áll a legszebb magyar településnév szavazás: 2026. október 26-án, vasárnap 11 óra 47 perckor a délkeleti régióban vezet Hencida 50 167 szavazattal, szorosan a második helyen áll Jászboldogháza 47 152 vokssal, míg a harmadik Újszentmargita eddig 28 606 szavazatot kapott.