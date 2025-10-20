Itt és ekkor láthatjuk majd a misztikus jelenséget, amit életünkben már soha többé

Ha van dolog, ami újra és újra rabul ejti az embert, az az égbolt. Idén ősszel pedig különösen érdemes felnézni rá, mert egy több mint 1300 éve nem látott égi jelenség, a Lemmon-üstökös közeledik a Naphoz és a Földhöz is.

Ritka égi jelenségség, a Lemmon-üstökös közelít felénk

Fotó: Illusztráció / Domenichini Giuliano / Forrás: Köpönyeg.hu

Közelít a Lemmon-üstökös

A jelenség nemcsak nagyon ritka, hanem látványos is lehet. Október közepén akár szabad szemmel is látható lesz az esti égen, halvány zöldes fénnyel és hosszú csóvával. – A Lemmon-üstökös igazi különlegesség. Hosszú periódusú üstökösről van szó, ami legutóbb több mint 1350 éve járt ilyen közel hozzánk – mondta hírportálunknak Ujlaki Csaba szolnoki csillagász.

A C/2025 A6 (Lemmon) jelű üstököst idén január 3-án fedezték fel az arizonai Mount Lemmon Obszervatóriumban, innen kapta a nevét is.

Kezdetben nem is volt biztos, hogy üstökösről van szó, a felvételeken először aszteroidának tűnt, mert nem volt körülötte látványos kóma. Aztán ahogy közeledett a Naphoz, a jég és a por elkezdett elpárologni, és egyre jobban kirajzolódott a csóvája

– magyarázta Ujlaki Csaba.

A szakember szerint a Lemmon mostanra már látványosan aktiválódott, a magja körül egy zöldes gázfelhő (kóma) alakult ki, amelyet több millió kilométer hosszan elnyúló csóva követ.

Mikor és hol érdemes figyelni az eget?

A csillagász szerint a legjobb megfigyelési időszak október 15. és 26. között várható.

A Lemmon a Földhöz legközelebb október 21-én lesz, körülbelül 90 millió kilométerre, ami csillagászati léptékkel már elég közeli találkozásnak számít. Ekkor akár szabad szemmel is megpillantható lehet egy sötét vidéki ég alatt

– mondta.

Az üstökös útja az Ikrek és az Ökörhajcsár csillagképek között halad a Göncölszekér alatt, estefelé, a keleti-északkeleti égbolt felé érdemes keresni. – Ha valaki városból figyelné, mindenképp érdemes binokulárt vagy kisebb távcsövet használni. A fényszennyezés nagyon sokat számít, ezért a környékbeli falvak, például Tószeg, Zagyvarékas vagy Szajol határában sokkal jobb eséllyel látható majd – tette hozzá a szolnoki szakember.

Miért zöld színű az üstökös?

A Lemmon zöldes derengése nem optikai csalódás. A színt a kétatomos szénmolekulák adják, amelyek a Nap ultraibolya sugárzásától gerjesztve zöld fényt bocsátanak ki.