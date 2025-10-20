2 órája
Itt és ekkor láthatjuk majd a misztikus jelenséget, amit életünkben már soha többé
Évezredek óta nem közelített meg bennünket ilyen különleges égi jelenség. A Lemmon-üstökös most októberben tér vissza, amit szabad szemmel is láthatunk.
Ha van dolog, ami újra és újra rabul ejti az embert, az az égbolt. Idén ősszel pedig különösen érdemes felnézni rá, mert egy több mint 1300 éve nem látott égi jelenség, a Lemmon-üstökös közeledik a Naphoz és a Földhöz is.
Közelít a Lemmon-üstökös
A jelenség nemcsak nagyon ritka, hanem látványos is lehet. Október közepén akár szabad szemmel is látható lesz az esti égen, halvány zöldes fénnyel és hosszú csóvával. – A Lemmon-üstökös igazi különlegesség. Hosszú periódusú üstökösről van szó, ami legutóbb több mint 1350 éve járt ilyen közel hozzánk – mondta hírportálunknak Ujlaki Csaba szolnoki csillagász.
A C/2025 A6 (Lemmon) jelű üstököst idén január 3-án fedezték fel az arizonai Mount Lemmon Obszervatóriumban, innen kapta a nevét is.
Kezdetben nem is volt biztos, hogy üstökösről van szó, a felvételeken először aszteroidának tűnt, mert nem volt körülötte látványos kóma. Aztán ahogy közeledett a Naphoz, a jég és a por elkezdett elpárologni, és egyre jobban kirajzolódott a csóvája
– magyarázta Ujlaki Csaba.
A szakember szerint a Lemmon mostanra már látványosan aktiválódott, a magja körül egy zöldes gázfelhő (kóma) alakult ki, amelyet több millió kilométer hosszan elnyúló csóva követ.
Mikor és hol érdemes figyelni az eget?
A csillagász szerint a legjobb megfigyelési időszak október 15. és 26. között várható.
A Lemmon a Földhöz legközelebb október 21-én lesz, körülbelül 90 millió kilométerre, ami csillagászati léptékkel már elég közeli találkozásnak számít. Ekkor akár szabad szemmel is megpillantható lehet egy sötét vidéki ég alatt
– mondta.
Az üstökös útja az Ikrek és az Ökörhajcsár csillagképek között halad a Göncölszekér alatt, estefelé, a keleti-északkeleti égbolt felé érdemes keresni. – Ha valaki városból figyelné, mindenképp érdemes binokulárt vagy kisebb távcsövet használni. A fényszennyezés nagyon sokat számít, ezért a környékbeli falvak, például Tószeg, Zagyvarékas vagy Szajol határában sokkal jobb eséllyel látható majd – tette hozzá a szolnoki szakember.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Miért zöld színű az üstökös?
A Lemmon zöldes derengése nem optikai csalódás. A színt a kétatomos szénmolekulák adják, amelyek a Nap ultraibolya sugárzásától gerjesztve zöld fényt bocsátanak ki.
A csóva két részből áll:
- az egyik porból,
- a másik fénylésre gerjesztett plazmából.
– A porcsóva ívelt alakú is lehet, mert rá gravitációs erők is hatással vannak, a gázcsóva viszont mindig egyenes és a Nappal ellentétes irányba mutat, mert a napszél fújja hátra. Ezért, mikor kifelé halad a Naptól távolodva, akkor maga előtt tolja a csóvát. A napkitörések miatt előfordul, hogy a csóva megtörik, szakadozik – részletezte.
A magyar amatőr csillagászok már augusztus végén észlelték a jelenséget, és a plazmacsóvában bekövetkező „megtöréseket” több fotón is rögzítették. Ezek a napszél és a mágneses tér kölcsönhatását mutatják látványosan, vagyis az üstökös valóban „élő” kapcsolatban áll a Nap aktivitásával.
– Ma már bárki, aki rendelkezik egy kisebb távcsővel és egy jó kamerával, bekapcsolódhat a megfigyelésbe. A Lemmon most különösen hálás célpont, mert dinamikusan változik – egyik nap még halvány, másnapra pedig új csóvát fejleszt – mondta Ujlaki Csaba. Az üstökösök az ős-Naprendszer maradványai, és a Lemmon sem kivétel.
– Ezekben a testekben ősi jég, por és szerves anyagok találhatók, amelyek a Föld kialakulásának az idejéből származik – mondta a csillagász.
A tudósok azt is vizsgálják, hogyan változik a Lemmon pályája a mostani napközelség után.
Valószínű, hogy a Nap gravitációja kicsit módosít rajta, és így a visszatérési ideje 1350 évről akár 1150 évre is rövidülhet. De még így sem lesz szerencsénk újra látni
– tette hozzá mosolyogva.
Mindenki róluk beszél a városban, ezzel a különös módszerrel dolgoznak a tiszaföldvári tolvajok
A fürdőből egyenesen a természetbe – ez a kisvonat lett az ősz slágere