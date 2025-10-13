Nem minden hős visel köpenyt: ezúttal itt bukkant fel a szolnoki jótevő – sokakat boldoggá tett

A szandaszőlősi Lengyel Antal tér állapotával kapcsolatban már több lakos is Balogh Mátéhoz fordult, miután a helyszín elgazosodott, és egyes részeken a növényzet már a járda felét is elfoglalta. Máté azonban még a bejelentések előtt felfigyelt a problémára, és megtette az első lépéseket annak érdekében, hogy ez a gond többé ne okozzon bosszúságot a helyieknek.

Balogh Máté a Lengyel Antal téren viszi véghez legújabb kezdeményezését

Forrás: Balogh Máté

A lakosság kezdeményezésére szépül meg a Lengyel Antal tér

Balogh Máté már nyáron elkezdte megtervezni a tér rendbetételét, de ez mostanra jutott el olyan fázisba, hogy valóban érdemes legyen elültetni az évelő növényeket. Szolnok főkertészével egyeztetve október 4-én meg is kezdődtek az első munkálatok: a területet megtisztították, a növényeket visszavágták, és előkészítették az őszi ültetéshez.

– A korábban ültetett évelő növények elszáradtak, és ezek helyére gaz nőtt ki, amik a még megmaradt növényekkel együtt elburjánzottak. Több helyen már csak a járda egyik sávjában lehetett közlekedni, és múlt hét szombaton ezt szüntettük meg – tájékoztatta hírportálunkat Máté.

Október 11-én már az ültetésekre is sor került

Forrás: Balogh Máté

Új pompában tündököl a Lengyel Antal tér

Október 11-én aztán 30 növényt ültettek el a szóban forgó helyen, ezeket a településsel együtt közösen finanszírozták. Máté elmondta, hogy jelentősen megkönnyítette a munkát a Városüzemeltetési Kft. segítsége is, akik hét közben fellocsolták a területet, így egyszerűbb volt az ültetés. A munkálatokban a főkertész mellett négy személy segédkezett, akikkel együtt egy szakmailag is megfelelő kompozíciót készítettek a korábban előkészített részekre.

– Főkertész úrnak nagyon hálás vagyok a támogatásáért és a segítségéért. Ő szakmai tanáccsal is ellátott minket, kint volt velünk szombaton, megmutatta, hogy hova ültessük el a növényeket. Szépen rendszerbe tette őket, hogy nekünk már csak el kelljen ültetni az adott helyre, szóval nagyon segítőkész volt – foglalta össze Máté.

A munkálatokat a város főkertésze koordinálta

Forrás: Balogh Máté

Számos jó cselekedet kötődik Máté nevéhez

A fiú még tavaly novemberben megtisztította a szolnoki buszmegállókat. Tavasszal a Munkácsy úti játszótér elburjánzott növényzetét kaszálta le, hogy a gyerekek biztonságosan használhassák a teret. Júniusban pedig egy hagyományteremtő kezdeményezést valósított meg: mintegy 2100 növényt osztott szét a szandai lakosok között, mindezt saját költségén. A nagy érdeklődés után elárulta, jövőre is szeretné megismételni a sokakat megmozgató akciót.