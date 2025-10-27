57 perce
Remek hír az autósoknak: célegyenesben az M4-es építése – ekkorra készülhet el a kisújszállási szakasz
Felgyorsultak az események! Az M4-es építése a célegyenesbe fordult: a Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti, több mint 34 kilométeres szakaszon már csak a befejező munkák zajlanak. Mutatjuk, hogyan áll jelenleg a kivitelezés, és mikor vehetik birtokba az autósok az új szakaszt.
Újabb fontos állomáshoz érkezett az M4-es építése: remekül halad a Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti mintegy 34,29 kilométeres szakasz kivitelezése. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, a Duna Aszfalt Projekt Zrt. kivitelezésében zajló projekt három fő eleme hamarosan elkészülhet – adta hírül a Magyar Építők szakportál.
Hogy állnak most a munkálatok? Így halad az M4-es építése
A tervezett beruházás három fő eleme a törökszentmiklósi elkerülő négysávosítása (8,1 kilométer), a kisújszállási elkerülő négysávosítása (8,7 kilométer), valamint a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer).
A Magyar Építők beszámolója szerint a törökszentmiklós elkerülőn a forgalom már a jobb pályán halad, a bal pályán a kopóréteg is elkészült; a csomópont koronaélen belüli kivitelezése megtörtént.
Az új 17,5 kilométeres nyomvonalon az aszfaltburkolat-építés lezárult, csak egy vadátjáróval kombinált földút aszfaltozása maradt; a rézsűk humuszolása és füvesítése folyamatban.
A kisújszállási elkerülőn a bal pálya kopórétege kész; zajlik a forgalomtechnika és a padkaépítés.
Készülnek a pihenők is: a surjányi egyszerű pihenőben kész a szegély- és térkövezés, az aszfalt- és térbetonburkolat; a kisújszállási komplex pihenőnél a burkolatépítés befejeződött.
Halad a közművek és kapcsolódó létesítmények kiépítése: négy keresztező állami közút elkészült, a forgalom az új felüljárókra terelt; hat földútból öt kész, a hatodik kivitelezés alatt. A csapadékvíz-elvezető rendszer (átereszek, hossz-szivárgók, keresztcsatornák) elkészült. A csomóponti hidak és a földutak műtárgyai pedig mát az év első felétől forgalomban vannak.
Folyamatban lévő és hátralévő feladatok
Az elkészült munkák mellet persze akadnak még azért feladatok. A beszámoló szerint a forgalomtechnika jelenleg 75 százalékos készültségű, de októberben lezajlik a forgalomtechnikai elemek és szalagkorlátok végleges kiépítése. A vadvédő kerítés, kapuk, vadkiugró rámpák építése is 70 százaléknál tart. A pihenőkben a tereprendezés és az utcabútorok kihelyezése november végéig várható, míg a vécéépületek belső burkolása és szerelvényezése november közepéig készülhet el. Az elektromos szekrények bekapcsolása október végéig megtörténik; a pihenők térvilágítása és az SOS segélyhívók telepítése folyamatban.
A hídépítés is a finisben van
A vadátjárók kiépítése és a Nagykunsági Főcsatorna-híd is a befejező fázisban vannak: vezető- és idomacél korlátok, sóvédelmi bevonatok, dilatációk és az ezekhez kapcsolódó öntött aszfalt sávok készülnek, párhuzamosan a tereprendezéssel. A kisújszállási elkerülő vasúti hidak bal pályájának felújítása heteken belül lezárul,
- a vezetőkorlátok telepítése;
- az öntöttaszfalt beépítése;
- valamint a hézagképzési és kiöntési munkák zajlanak – számolt be a részletekről a Magyar Építők.
Mikor fejeződik be az M4-es építése?
A Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasz már az utolsó fázisban tart. Ha minden továbbra is a tervek szerint halad, és sikeresen lezárul az engedélyeztetés, jövő év elején át is adhatják a forgalomnak a négysávos útszakaszt. Ez a fejlesztés a teljes M4-es gyorsforgalmi út egyik kulcsfontosságú láncszeme, mely nemcsak gyorsabb, hanem biztonságosabb közlekedést is biztosít a Jászkunság keleti kapujában – és egyben lezárja az elmúlt évek egyik legnagyobb térségi közúti beruházását.
