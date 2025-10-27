október 27., hétfő

Szabina névnap

Utolsó simítások

57 perce

Remek hír az autósoknak: célegyenesben az M4-es építése – ekkorra készülhet el a kisújszállási szakasz

Címkék#m4-es#M4-es autópálya#befejező ütem#munkálatok

Felgyorsultak az események! Az M4-es építése a célegyenesbe fordult: a Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti, több mint 34 kilométeres szakaszon már csak a befejező munkák zajlanak. Mutatjuk, hogyan áll jelenleg a kivitelezés, és mikor vehetik birtokba az autósok az új szakaszt.

Avar Vanda

Újabb fontos állomáshoz érkezett az M4-es építése: remekül halad a Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti mintegy 34,29 kilométeres szakasz kivitelezése. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, a Duna Aszfalt Projekt Zrt. kivitelezésében zajló projekt három fő eleme hamarosan elkészülhet – adta hírül a Magyar Építők szakportál.

így halad az M4-es építése
Remekül halad az M4-es építése: a hidak, felüljárók is majdnem teljesen elkészültek
Forrás: Magyar Építők

Hogy állnak most a munkálatok? Így halad az M4-es építése

A tervezett beruházás három fő eleme a törökszentmiklósi elkerülő négysávosítása  (8,1 kilométer), a kisújszállási elkerülő négysávosítása (8,7 kilométer), valamint a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer).

A Magyar Építők beszámolója szerint a törökszentmiklós elkerülőn a forgalom már a jobb pályán halad, a bal pályán a kopóréteg is elkészült; a csomópont koronaélen belüli kivitelezése megtörtént.

Az SOS segélyhívók telepítése is folyamatban van
Forrás: Magyar Építők

Az új 17,5 kilométeres nyomvonalon az aszfaltburkolat-építés lezárult, csak egy vadátjáróval kombinált földút aszfaltozása maradt; a rézsűk humuszolása és füvesítése folyamatban.

A kisújszállási elkerülőn a bal pálya kopórétege kész; zajlik a forgalomtechnika és a padkaépítés.

Készülnek a pihenők is: a surjányi egyszerű pihenőben kész a szegély- és térkövezés, az aszfalt- és térbetonburkolat; a kisújszállási komplex pihenőnél a burkolatépítés befejeződött.

Halad a közművek és kapcsolódó létesítmények kiépítése: négy keresztező állami közút elkészült, a forgalom az új felüljárókra terelt; hat földútból öt kész, a hatodik kivitelezés alatt. A csapadékvíz-elvezető rendszer (átereszek, hossz-szivárgók, keresztcsatornák) elkészült. A csomóponti hidak és a földutak műtárgyai pedig mát az év első felétől forgalomban vannak. 

A szalagkorlát telepítése is remekül halad
Forrás: Magyar Építők

Folyamatban lévő és hátralévő feladatok

Az elkészült munkák mellet persze akadnak még azért feladatok. A beszámoló szerint a forgalomtechnika jelenleg 75 százalékos készültségű, de októberben lezajlik a forgalomtechnikai elemek és szalagkorlátok végleges kiépítése.  A vadvédő kerítés, kapuk, vadkiugró rámpák építése is  70 százaléknál tart. A pihenőkben a tereprendezés és az utcabútorok kihelyezése november végéig várható, míg a vécéépületek belső burkolása és szerelvényezése november közepéig készülhet el. Az elektromos szekrények bekapcsolása október végéig megtörténik; a pihenők térvilágítása és az SOS segélyhívók telepítése folyamatban. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A hídépítés is a finisben van

A vadátjárók kiépítése és a Nagykunsági Főcsatorna-híd is a befejező fázisban vannak: vezető- és idomacél korlátok, sóvédelmi bevonatok, dilatációk és az ezekhez kapcsolódó öntött aszfalt sávok készülnek, párhuzamosan a tereprendezéssel. A kisújszállási elkerülő vasúti hidak bal pályájának felújítása heteken belül lezárul,

  • a vezetőkorlátok telepítése;
  • az öntöttaszfalt beépítése;
  • valamint a hézagképzési és kiöntési munkák zajlanak – számolt be a részletekről a Magyar Építők.
A szakasz legnagyobb részén már a táblákat is kihelyezték
Forrás: Magyar Építők

Mikor fejeződik be az M4-es építése?

A Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakasz már az utolsó fázisban tart. Ha minden továbbra is a tervek szerint halad, és sikeresen lezárul az engedélyeztetés, jövő év elején át is adhatják a forgalomnak a négysávos útszakaszt. Ez a fejlesztés a teljes M4-es gyorsforgalmi út egyik kulcsfontosságú láncszeme, mely nemcsak gyorsabb, hanem biztonságosabb közlekedést is biztosít a Jászkunság keleti kapujában – és egyben lezárja az elmúlt évek egyik legnagyobb térségi közúti beruházását.


 

