Remek hír az autósoknak: célegyenesben az M4-es építése – ekkorra készülhet el a kisújszállási szakasz

Újabb fontos állomáshoz érkezett az M4-es építése: remekül halad a Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti mintegy 34,29 kilométeres szakasz kivitelezése. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, a Duna Aszfalt Projekt Zrt. kivitelezésében zajló projekt három fő eleme hamarosan elkészülhet – adta hírül a Magyar Építők szakportál.

Remekül halad az M4-es építése: a hidak, felüljárók is majdnem teljesen elkészültek

Forrás: Magyar Építők

Hogy állnak most a munkálatok? Így halad az M4-es építése

A tervezett beruházás három fő eleme a törökszentmiklósi elkerülő négysávosítása (8,1 kilométer), a kisújszállási elkerülő négysávosítása (8,7 kilométer), valamint a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer).

A Magyar Építők beszámolója szerint a törökszentmiklós elkerülőn a forgalom már a jobb pályán halad, a bal pályán a kopóréteg is elkészült; a csomópont koronaélen belüli kivitelezése megtörtént.

Az SOS segélyhívók telepítése is folyamatban van

Forrás: Magyar Építők

Az új 17,5 kilométeres nyomvonalon az aszfaltburkolat-építés lezárult, csak egy vadátjáróval kombinált földút aszfaltozása maradt; a rézsűk humuszolása és füvesítése folyamatban.

A kisújszállási elkerülőn a bal pálya kopórétege kész; zajlik a forgalomtechnika és a padkaépítés.

Készülnek a pihenők is: a surjányi egyszerű pihenőben kész a szegély- és térkövezés, az aszfalt- és térbetonburkolat; a kisújszállási komplex pihenőnél a burkolatépítés befejeződött.

Halad a közművek és kapcsolódó létesítmények kiépítése: négy keresztező állami közút elkészült, a forgalom az új felüljárókra terelt; hat földútból öt kész, a hatodik kivitelezés alatt. A csapadékvíz-elvezető rendszer (átereszek, hossz-szivárgók, keresztcsatornák) elkészült. A csomóponti hidak és a földutak műtárgyai pedig mát az év első felétől forgalomban vannak.

A szalagkorlát telepítése is remekül halad

Forrás: Magyar Építők

Folyamatban lévő és hátralévő feladatok

Az elkészült munkák mellet persze akadnak még azért feladatok. A beszámoló szerint a forgalomtechnika jelenleg 75 százalékos készültségű, de októberben lezajlik a forgalomtechnikai elemek és szalagkorlátok végleges kiépítése. A vadvédő kerítés, kapuk, vadkiugró rámpák építése is 70 százaléknál tart. A pihenőkben a tereprendezés és az utcabútorok kihelyezése november végéig várható, míg a vécéépületek belső burkolása és szerelvényezése november közepéig készülhet el. Az elektromos szekrények bekapcsolása október végéig megtörténik; a pihenők térvilágítása és az SOS segélyhívók telepítése folyamatban.

A hídépítés is a finisben van

A vadátjárók kiépítése és a Nagykunsági Főcsatorna-híd is a befejező fázisban vannak: vezető- és idomacél korlátok, sóvédelmi bevonatok, dilatációk és az ezekhez kapcsolódó öntött aszfalt sávok készülnek, párhuzamosan a tereprendezéssel. A kisújszállási elkerülő vasúti hidak bal pályájának felújítása heteken belül lezárul,