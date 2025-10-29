október 29., szerda

Madárinfluenza

Újra felütötte fejét a járvány – ezen a jászkunsági településen igazolták a vírus jelenlétét

Három hónappal ezelőtt arról szóltak a hírek, hogy vége a szinte az egész országot sújtó járványnak. Most azonban újra megjelent hazánkban a madárinfluenza. Ráadásul a Jszkunságban. Mutatjuk, mely település érintett.

Rimóczi Ágnes

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei pecsenyekacsa tartó gazdaságban. Cikkünkből kiderül, pontosan hol.

madárinfluenza tiszatenyőn
Madárinfluenza Tiszajenőn: elkezdődött az állomány felszámolása, járványügyi nyomozás folyamatban van
Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Elkezdődött az állomány felszámolása, járványügyi nyomozás folyamatban van. Erről adott hírt a Nébih. A hivatal a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében szigorú járványügyi fegyelmet kér minden érintettől.

Madárinfluenza: húszezer kacsa Tiszajenőn

– A betegséget egy tiszajenői, mintegy 19 700 pecsenyekacsát számláló állományban erősítette meg az állategészségügyi hatóság. A madárinfluenza gyanúja az állományban tapasztalható megemelkedett elhullás, valamint bágyadtság, étvágytalanság és idegrendszeri tünetek jelentkezése miatt merült fel. A mintákból a Nébih laboratóriuma kimutatta a vírus H5N1 altípusát – közölte a Nébih.

Amint az illetékesek kiemelték: az állomány felszámolása a betegég megerősítését követően haladéktalanul megkezdődött, valamint a járványügyi nyomozás is folyamatban van. A gazdaság körül kijelölték a három kilométer sugarú védő- és tíz kilométer sugarú megfigyelési (felügyeleti) körzetet is.

A Nébih felhívja az állattartók figyelmét, hogy a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartása elengedhetetlen egy újabb, nagy kiterjedésű madárinfluenza járvány megelőzéshez.

Elengedhetetlen a zártan tartás

Mivel az országban jelen van a vírus vadon élő madarakban, ezért kiemelt jelentőségű a szárnyasok és vadon élő madarak találkozási lehetőségének minimálisra csökkentése, hogy elkerülhető legyen a vírus vadon élő madárról baromfira történő terjedése.

Ezért is kiemelten fontos a magas kockázatúként azonosított vármegyékben a kereskedelmi célból tartott baromfik zártan tartásának betartása.

Nem egyszerű az újratelepítés sem

A hatóság ismételten felhívja a figyelmet az újratelepítési szabályok változására.

A 2025. október 1. után madárinfluenza megbetegedés miatt felszámolt többfázisú, hízott vízibaromfi – beleértve a tömőalapanyagot és a tömés alatt lévő vízibaromfi – állományok kizárólag az Állategészségügyi Világszervezet előírásai szerinti országos mentesség elérése után telepíthetőek újra. 

A madárinfluenzával kapcsolatos legfrissebb információk a Nébih tematikus aloldalán elérhetőek.

 

