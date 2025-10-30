Fotókon a lezárt tiszajenői telep – közel 20 ezer állat érintett

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal néhány nappal ezelőtt erősítette meg, hogy magas patogenitású, H5N1 altípusú madárinfluenza-vírus jelent meg egy tiszajenői pecsenyekacsa-állományban.

Több, mint húszezer szárnyast érint a madárinfluenza a tiszajenői telepen

Fotó: Nagy Balázs

Madárinfluenza Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében – nagy a veszteség

Mint azt korábban megírtuk, a laboratóriumi vizsgálatok után az állomány felszámolása azonnal megkezdődött, a járványügyi nyomozás jelenleg is tart. A gazdaság körül három kilométeres védő-, valamint tíz kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki. A hatóság és a polgármester tájékoztatása szerint a fertőzött állomány közel húszezer kacsát számlál.

Puskás Béla, Tiszajenő polgármestere lapunknak elmondta: a NÉBIH megküldte a hivatalnak a határozatot arról, hogy kijelölte a fertőzött területet, ami egyébként egy belterülettől távolabb eső rész a három megye határán.

– A zárlat idejére a településről nem lehet élő vagy elhullott baromfit kivinni, sőt a falu szárnyasait is csak nagy elővigyázatossággal lehet etetni, figyelve rá, hogy vadmadarak ne férhessenek a közelükbe – mondta el a polgármester, hozzátéve:

Ez hatalmas érvágás az érintett gazdának, hiszen várhatóan a baromfiállomány jelentős részét kényszervágással kell felszámolni.

A tiszajenői telepről készült fotóinkon jól látható a lezárt gazdaság, ahol a fertőzött állomány felszámolása zajlik. A polgármester kérdésünkre azt is elmondta, hogy amennyiben volt biztosítása a gazdának, számíthat kártérítésre, de pontos információi nincsenek ezzel kapcsolatban.