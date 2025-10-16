Magyar Falu Program: Csépán érdeklődött a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos

A Magyar Falu Programot a kormányfő hirdette meg hét évvel ezelőtt.

A Magyar Falu Program támogatása által létrejött új játszótéren beszélt a vidéki projektek eredményeiről Gyopáros Alpár (jobbra) Csépán. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a beruházások hasznáról közös sajtótájékoztatót tartott Herczeg Zsolt országgyűlési képviselővel (középen) és Pintér Csaba polgármesterrel (balra)

Fotó: Mészáros János

– Orbán Viktor miniszterelnök 2018-ban meghirdette, majd rá egy évre elindult a Magyar Falu Program, melyet úgy fogalmaztunk meg, hogy a vidéki fejlesztések elemeit ne Brüsszelben, vagy Budapesten a fővárosi kormánytisztviselők, hanem maguk a falvak képviselői és lakosai határozzák meg a saját igényeik szerint – kezdte a Magyar Falu Programból megépített új csépai játszótéren tartott sajtótájékoztatóját Gyopáros Alpár.

Ellenőrzötten jár a Magyar Falu Program támogatása

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, a pénzek elosztása megtörtént, a kormány pedig folyamatosan monitorozza, hogy a támogatásokat megfelelően költötték-e el az adott települések vezetői.

Arról már Herczeg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője számolt be, hogy a hozzá tartozó, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 4-es számú választókerület 18 ötezer lélekszám alatti települése élt a Magyar Falu Program adta lehetőségekkel, melyet a házigazda csépai polgármester, Pintér Csaba meg is köszönt, megmutatva a faluban a fejlesztések eredményeit.