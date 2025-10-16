október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videóval

1 órája

Magyar Falu Program: Csépán érdeklődött a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Címkék#eredmények#szoljon videó#Magyar Falu Program#Gyopáros Alpár#Herczeg Zsolt

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos október 16-án a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez (is) tartozó Tiszazugban járt. Csütörtöki látogatásának célja volt, hogy személyesen is meggyőződjön arról, hogy a Magyar Falu Programból elnyert támogatásokkal jól gazdálkodtak-e a pályázó vidéki települések polgármesterei, projektgazdái.

Mészáros Géza

A Magyar Falu Programot a kormányfő hirdette meg hét évvel ezelőtt.

Magyar Falu Program Csépa
A Magyar Falu Program támogatása által létrejött új játszótéren beszélt a vidéki projektek eredményeiről Gyopáros Alpár (jobbra) Csépán. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a beruházások hasznáról közös sajtótájékoztatót tartott Herczeg Zsolt országgyűlési képviselővel (középen) és Pintér Csaba polgármesterrel (balra)
Fotó: Mészáros János

– Orbán Viktor miniszterelnök 2018-ban meghirdette, majd rá egy évre elindult a Magyar Falu Program, melyet úgy fogalmaztunk meg, hogy a vidéki fejlesztések elemeit ne Brüsszelben, vagy Budapesten a fővárosi kormánytisztviselők, hanem maguk a falvak képviselői és lakosai határozzák meg a saját igényeik szerint – kezdte a Magyar Falu Programból megépített új csépai játszótéren tartott sajtótájékoztatóját Gyopáros Alpár.

Ellenőrzötten jár a Magyar Falu Program támogatása

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, a pénzek elosztása megtörtént, a kormány pedig folyamatosan monitorozza, hogy a támogatásokat megfelelően költötték-e el az adott települések vezetői.

Arról már Herczeg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője számolt be, hogy a hozzá tartozó, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 4-es számú választókerület 18 ötezer lélekszám alatti települése élt a Magyar Falu Program adta lehetőségekkel, melyet a házigazda csépai polgármester, Pintér Csaba meg is köszönt, megmutatva a faluban a fejlesztések eredményeit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu