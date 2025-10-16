1 órája
Magyar Falu Program: Csépán érdeklődött a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos
Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos október 16-án a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez (is) tartozó Tiszazugban járt. Csütörtöki látogatásának célja volt, hogy személyesen is meggyőződjön arról, hogy a Magyar Falu Programból elnyert támogatásokkal jól gazdálkodtak-e a pályázó vidéki települések polgármesterei, projektgazdái.
A Magyar Falu Programot a kormányfő hirdette meg hét évvel ezelőtt.
– Orbán Viktor miniszterelnök 2018-ban meghirdette, majd rá egy évre elindult a Magyar Falu Program, melyet úgy fogalmaztunk meg, hogy a vidéki fejlesztések elemeit ne Brüsszelben, vagy Budapesten a fővárosi kormánytisztviselők, hanem maguk a falvak képviselői és lakosai határozzák meg a saját igényeik szerint – kezdte a Magyar Falu Programból megépített új csépai játszótéren tartott sajtótájékoztatóját Gyopáros Alpár.
Ellenőrzötten jár a Magyar Falu Program támogatása
A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, a pénzek elosztása megtörtént, a kormány pedig folyamatosan monitorozza, hogy a támogatásokat megfelelően költötték-e el az adott települések vezetői.
Arról már Herczeg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője számolt be, hogy a hozzá tartozó, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 4-es számú választókerület 18 ötezer lélekszám alatti települése élt a Magyar Falu Program adta lehetőségekkel, melyet a házigazda csépai polgármester, Pintér Csaba meg is köszönt, megmutatva a faluban a fejlesztések eredményeit.
