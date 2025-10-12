október 12., vasárnap

Magyar Falu Program

2 órája

Több 10 millió forint érkezik az önkormányzatokhoz – ezeken a Szolnok környéki településeken örülhetnek

Magyar Falu Program

Újabb támogatás érkezik a Szolnoki kistérségbe. A térség nyolc települése nyert támogatást a Magyar Falu Program keretében.

Rimóczi Ágnes

A Szolnoki Kistérség nyolc települése is támogatást nyert a Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, valamint önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések című pályázatán. Mutatjuk, melyek ezek.

Magyar Falu Program Szolnoki kistérség
A Szolnoki Kistérség nyolc települése is támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében. Kőtelekre is érkezik pénz
Forrás: Kőtelek Önkormányzat

Több mint hatvanmillió forint érkezik majd Szolnok környéki településekre a Magyar Falu Program jóvoltából. A most elnyert támogatások újabb lehetőséget adnak arra, hogy falvaink tovább fejlődjenek, és még élhetőbbé, szebbé váljanak.

Ennyit támogatás érkezik a Magyar Falu Programmal

A döntési listából kiderül, mely települések mennyi pénzt kapnak, és azt mire költhetik majd.

  • Besenyszög: eszközbeszerzés 5 845 937 forint,
  • Csataszög: kommunális eszközök beszerzése 3 618 947 forint,
  • Hunyadfalva: önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 22 988 139 forint,
  • Kőtelek: eszközbeszerzés 5 948 500 forint,
  • Nagykörű: temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése 5 999 999 forint,
  • Tiszasüly: óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 5 986 206 forint,
  • Tiszavárkony: kommunális eszközök beszerzése 8 887 965 forint,
  • Zagyvarékas: temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése 5 999 999 fornt.

 

