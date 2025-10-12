Több 10 millió forint érkezik az önkormányzatokhoz – ezeken a Szolnok környéki településeken örülhetnek

A Szolnoki Kistérség nyolc települése is támogatást nyert a Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, valamint önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések című pályázatán. Mutatjuk, melyek ezek.

A Szolnoki Kistérség nyolc települése is támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében. Kőtelekre is érkezik pénz

Forrás: Kőtelek Önkormányzat

Több mint hatvanmillió forint érkezik majd Szolnok környéki településekre a Magyar Falu Program jóvoltából. A most elnyert támogatások újabb lehetőséget adnak arra, hogy falvaink tovább fejlődjenek, és még élhetőbbé, szebbé váljanak.

Ennyit támogatás érkezik a Magyar Falu Programmal

A döntési listából kiderül, mely települések mennyi pénzt kapnak, és azt mire költhetik majd.