21 perce
Több 10 millió forint érkezik az önkormányzatokhoz – ezeken a Szolnok környéki településeken örülhetnek
Újabb támogatás érkezik a Szolnoki kistérségbe. A térség nyolc települése nyert támogatást a Magyar Falu Program keretében.
A Szolnoki Kistérség nyolc települése is támogatást nyert a Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, valamint önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések című pályázatán. Mutatjuk, melyek ezek.
Több mint hatvanmillió forint érkezik majd Szolnok környéki településekre a Magyar Falu Program jóvoltából. A most elnyert támogatások újabb lehetőséget adnak arra, hogy falvaink tovább fejlődjenek, és még élhetőbbé, szebbé váljanak.
Ennyit támogatás érkezik a Magyar Falu Programmal
A döntési listából kiderül, mely települések mennyi pénzt kapnak, és azt mire költhetik majd.
- Besenyszög: eszközbeszerzés 5 845 937 forint,
- Csataszög: kommunális eszközök beszerzése 3 618 947 forint,
- Hunyadfalva: önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 22 988 139 forint,
- Kőtelek: eszközbeszerzés 5 948 500 forint,
- Nagykörű: temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése 5 999 999 forint,
- Tiszasüly: óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése 5 986 206 forint,
- Tiszavárkony: kommunális eszközök beszerzése 8 887 965 forint,
- Zagyvarékas: temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése 5 999 999 fornt.