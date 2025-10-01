október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zajterhelés

8 órája

Miért lesz zajos több éjszaka Szolnok környékén? A közlemény mindenre választ ad

Címkék#munkálatok#MÁV#békéscsabai vasútvonal#állomás

Október első felében több jászkunsági állomáson is éjszakai, zajjal járó munkavégzést tervez a MÁV. A vasúttársaság előre ütemezett karbantartásokat hajt végre a Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonal különböző szakaszain. A lakók emiatt éjjelenként megnövekedett zajterhelésre számíthatnak.

Szoljon.hu

A MÁV közlése szerint a munkálatok a vasúti pálya állapotának javítását, a közlekedés biztonságának fenntartását szolgálják. A karbantartások idején az érintett állomások és szakaszok környezetében élők éjszakánként zúgó munkagépek hangjára, csiszolási zajokra, illetve fény- és porhatásra számíthatnak.

TiszaiPu-NyugatiPu-7
Munkálatok kezdődnek több vasútvonalon
Fotó: MW archív / Forrás:  Illusztráció

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A következő időpontokban és helyszíneken zajlik a munkavégzés:

  • Ceglédbercel-Cserő és Cegléd között október 2–5. éjszakánként, 23:20–4:30 között
  • Szolnok állomáson október 3-án és 4-én, 22:00–3:45 között
  • Szajol állomáson október 6–11. között, minden nap 20:00–4:00 között
  • Abony és Szolnok között október 6–9. éjjelente, 22:05–4:40 között
  • Szolnok és Szajol között október 13–16. éjjelente, 22:10–3:20 között

A vasúttársaság a munkálatokkal kapcsolatban a lakosság megértését és türelmét kéri. A részletes menetrendi információkért és további tájékoztatásért a MÁV hivatalos weboldalán és ügyfélszolgálatán lehet érdeklődni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu