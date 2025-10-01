8 órája
Miért lesz zajos több éjszaka Szolnok környékén? A közlemény mindenre választ ad
Október első felében több jászkunsági állomáson is éjszakai, zajjal járó munkavégzést tervez a MÁV. A vasúttársaság előre ütemezett karbantartásokat hajt végre a Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonal különböző szakaszain. A lakók emiatt éjjelenként megnövekedett zajterhelésre számíthatnak.
A MÁV közlése szerint a munkálatok a vasúti pálya állapotának javítását, a közlekedés biztonságának fenntartását szolgálják. A karbantartások idején az érintett állomások és szakaszok környezetében élők éjszakánként zúgó munkagépek hangjára, csiszolási zajokra, illetve fény- és porhatásra számíthatnak.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
A következő időpontokban és helyszíneken zajlik a munkavégzés:
- Ceglédbercel-Cserő és Cegléd között október 2–5. éjszakánként, 23:20–4:30 között
- Szolnok állomáson október 3-án és 4-én, 22:00–3:45 között
- Szajol állomáson október 6–11. között, minden nap 20:00–4:00 között
- Abony és Szolnok között október 6–9. éjjelente, 22:05–4:40 között
- Szolnok és Szajol között október 13–16. éjjelente, 22:10–3:20 között
A vasúttársaság a munkálatokkal kapcsolatban a lakosság megértését és türelmét kéri. A részletes menetrendi információkért és további tájékoztatásért a MÁV hivatalos weboldalán és ügyfélszolgálatán lehet érdeklődni.
Hogyan vonulnak át a katonák a Tiszán? Most testközelből megnézheti
Mi lesz a hulladékszállítással október után? – Megszólalt a minisztérium