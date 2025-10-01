Miért lesz zajos több éjszaka Szolnok környékén? A közlemény mindenre választ ad

A MÁV közlése szerint a munkálatok a vasúti pálya állapotának javítását, a közlekedés biztonságának fenntartását szolgálják. A karbantartások idején az érintett állomások és szakaszok környezetében élők éjszakánként zúgó munkagépek hangjára, csiszolási zajokra, illetve fény- és porhatásra számíthatnak.

Munkálatok kezdődnek több vasútvonalon

A következő időpontokban és helyszíneken zajlik a munkavégzés:

Ceglédbercel-Cserő és Cegléd között október 2–5. éjszakánként, 23:20–4:30 között

október 2–5. éjszakánként, 23:20–4:30 között Szolnok állomáson október 3-án és 4-én, 22:00–3:45 között

október 3-án és 4-én, 22:00–3:45 között Szajol állomáson október 6–11. között, minden nap 20:00–4:00 között

október 6–11. között, minden nap 20:00–4:00 között Abony és Szolnok között október 6–9. éjjelente, 22:05–4:40 között

október 6–9. éjjelente, 22:05–4:40 között Szolnok és Szajol között október 13–16. éjjelente, 22:10–3:20 között