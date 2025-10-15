45 perce
Inge-gatyája rámehet a büntetésre: a szolnoki vonalat is érinti a változás!
Véget ér a türelmi idő a MÁV-nál, október 16-tól egységesen 25 ezer forintos pótdíjat kell fizetnie annak, aki érvényes jegy vagy bérlet nélkül száll fel a vonatra Budapest elővárosi zónájában. A vasúttársaság a döntését a kényelmes jegyvásárlási lehetőségek bővülésével és a bliccelések számának drasztikus csökkenésével indokolta.
Tavaly ősz óta a MÁV járatain a budapesti elővárosi zónában csak elővételben vásárolt jeggyel vagy bérlettel lehet utazni. Aki eddig a vonaton, az ellenőrzés során fizette ki a pótdíjat, annak kedvezményesebb összeget kellett lerónia. Ez a különbség azonban október 16-tól megszűnik, ugyanis a MÁV pótdíjai egységesülnek, 25 ezer forintot kell fizetni, függetlenül attól, hogy valaki a fedélzeten vagy utólag rendezi a büntetést.
A vasúttársaság szerint az egységesítést az indokolja, hogy ma már sokkal egyszerűbb és gyorsabb jegyet váltani, mint néhány évvel ezelőtt. Az automaták mellett a MÁV+ mobilalkalmazás, valamint a jegy.mav.hu weboldal is lehetőséget kínál arra, hogy megvásárolhassuk menetjegyünket, bérletünket.
Csökken a bliccelők száma
A MÁV közlése szerint a bliccelés mára elenyésző számot tesz ki, száz utasból kevesebb mint egy utazik jegy nélkül. A társaság arra kéri az utasokat, hogy jegyeiket elővételben váltsák meg – lehetőleg online, így nem kell sorban állni, és a mobilon mindig kéznél van a menetjegy vagy bérlet. Fontos tudni, hogy ha valaki véletlenül otthon hagyja az érvényes bérletét, 2600 forintért utólag is bemutathatja, így elkerülheti a magasabb pótdíjat.
Több vonalat is érint a MÁV pótdíjváltozása
A kötelező jegyelővételi zóna Budapest teljes vasúti hálózatára és az elővárosi vonalakra terjed ki, így:
- 1-es vonal: a Déli, illetve Keleti pályaudvar és Győr,
- 2-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Esztergom, illetve Rákos és Esztergom,
- 30a vonal: a Déli pályaudvar és Székesfehérvár, illetve Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár,
- 40a vonal: a Déli pályaudvar és Pusztaszabolcs,
- 70-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Vác–Szob,
- 71-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Veresegyház–Vác,
- 80a vonal: a Keleti pályaudvar és Hatvan,
- 100a vonal: a Nyugati pályaudvar és Szolnok,
- 120a vonal: a Keleti pályaudvar és Nagykáta,
- 142-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Pestszentimre között.
