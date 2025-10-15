Inge-gatyája rámehet a büntetésre: a szolnoki vonalat is érinti a változás!

Tavaly ősz óta a MÁV járatain a budapesti elővárosi zónában csak elővételben vásárolt jeggyel vagy bérlettel lehet utazni. Aki eddig a vonaton, az ellenőrzés során fizette ki a pótdíjat, annak kedvezményesebb összeget kellett lerónia. Ez a különbség azonban október 16-tól megszűnik, ugyanis a MÁV pótdíjai egységesülnek, 25 ezer forintot kell fizetni, függetlenül attól, hogy valaki a fedélzeten vagy utólag rendezi a büntetést.

Változott a MÁV pótdíjrendszere, akár ötvenezer forintba is kerülthet a bliccelés

Fotó: Mocsolányi Máté

A vasúttársaság szerint az egységesítést az indokolja, hogy ma már sokkal egyszerűbb és gyorsabb jegyet váltani, mint néhány évvel ezelőtt. Az automaták mellett a MÁV+ mobilalkalmazás, valamint a jegy.mav.hu weboldal is lehetőséget kínál arra, hogy megvásárolhassuk menetjegyünket, bérletünket.

Csökken a bliccelők száma

A MÁV közlése szerint a bliccelés mára elenyésző számot tesz ki, száz utasból kevesebb mint egy utazik jegy nélkül. A társaság arra kéri az utasokat, hogy jegyeiket elővételben váltsák meg – lehetőleg online, így nem kell sorban állni, és a mobilon mindig kéznél van a menetjegy vagy bérlet. Fontos tudni, hogy ha valaki véletlenül otthon hagyja az érvényes bérletét, 2600 forintért utólag is bemutathatja, így elkerülheti a magasabb pótdíjat.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Több vonalat is érint a MÁV pótdíjváltozása

A kötelező jegyelővételi zóna Budapest teljes vasúti hálózatára és az elővárosi vonalakra terjed ki, így: