október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Büntetés a MÁV járatain

1 órája

Inge-gatyája rámehet a büntetésre: a szolnoki vonalat is érinti a változás!

Címkék#büntetés#MÁV#pótdíj

Véget ér a türelmi idő a MÁV-nál, október 16-tól egységesen 25 ezer forintos pótdíjat kell fizetnie annak, aki érvényes jegy vagy bérlet nélkül száll fel a vonatra Budapest elővárosi zónájában. A vasúttársaság a döntését a kényelmes jegyvásárlási lehetőségek bővülésével és a bliccelések számának drasztikus csökkenésével indokolta.

Kiss Ádám

Tavaly ősz óta a MÁV járatain a budapesti elővárosi zónában csak elővételben vásárolt jeggyel vagy bérlettel lehet utazni. Aki eddig a vonaton, az ellenőrzés során fizette ki a pótdíjat, annak kedvezményesebb összeget kellett lerónia. Ez a különbség azonban október 16-tól megszűnik, ugyanis a MÁV pótdíjai egységesülnek, 25 ezer forintot kell fizetni, függetlenül attól, hogy valaki a fedélzeten vagy utólag rendezi a büntetést.

MÁV pótdíj
Változott a MÁV pótdíjrendszere, akár ötvenezer forintba is kerülthet a bliccelés
Fotó: Mocsolányi Máté

A vasúttársaság szerint az egységesítést az indokolja, hogy ma már sokkal egyszerűbb és gyorsabb jegyet váltani, mint néhány évvel ezelőtt. Az automaták mellett a MÁV+ mobilalkalmazás, valamint a jegy.mav.hu weboldal is lehetőséget kínál arra, hogy megvásárolhassuk menetjegyünket, bérletünket.

Csökken a bliccelők száma

A MÁV közlése szerint a bliccelés mára elenyésző számot tesz ki, száz utasból kevesebb mint egy utazik jegy nélkül. A társaság arra kéri az utasokat, hogy jegyeiket elővételben váltsák meg – lehetőleg online, így nem kell sorban állni, és a mobilon mindig kéznél van a menetjegy vagy bérlet. Fontos tudni, hogy ha valaki véletlenül otthon hagyja az érvényes bérletét, 2600 forintért utólag is bemutathatja, így elkerülheti a magasabb pótdíjat.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Több vonalat is érint a MÁV pótdíjváltozása

A kötelező jegyelővételi zóna Budapest teljes vasúti hálózatára és az elővárosi vonalakra terjed ki, így:

  • 1-es vonal: a Déli, illetve Keleti pályaudvar és Győr,
  • 2-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Esztergom, illetve Rákos és Esztergom,
  • 30a vonal: a Déli pályaudvar és Székesfehérvár, illetve Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár,
  • 40a vonal: a Déli pályaudvar és Pusztaszabolcs,
  • 70-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Vác–Szob,
  • 71-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Veresegyház–Vác,
  • 80a vonal: a Keleti pályaudvar és Hatvan,
  • 100a vonal: a Nyugati pályaudvar és Szolnok,
  • 120a vonal: a Keleti pályaudvar és Nagykáta,
  • 142-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Pestszentimre között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu