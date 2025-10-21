október 21., kedd

A forgalmas szolnoki vonalra is vonatkozik a MÁV bejelentése, rengeteg utast érint a döntés

Sokan bizonyára rendesen szeretnék kihasználni a hosszú hétvégét, és szeretnének elutazni valahová. Nekik kedvez majd a MÁV, új megoldásokkal rukkol elő a négy napra vonatkozóan.

Dobos Zsófia Tünde

A nyári főszezon legforgalmasabb időszakaiban alkalmazott megoldásokkal készül a MÁV-csoport a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére – írja hivatalos oldalán a MÁV-csoport. 

MJA_3883
Változik a menetrend a hosszú hétvégén
Forrás: Szoljon.hu Archív / Illusztráció

Így alakul az ünnepi vasúti közlekedés

Az október 23-i eseményekre igyekszik, vagy hosszú hétvégén elutazna valahová? Számukra jó hír, hogy a MÁV több kocsival indítja az InterCityket, vagyis a megszokottnál több férőhelyet biztosít majd a MÁV-csoport sok más mellett a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza vonalon is. Emellett az Országos Haváriaközpont további, gyorsan bevethető erősítő buszjáratokkal, MÁVBUSZ-okkal is segíti majd az utasok közlekedését.  

A vonatok október 22-én a pénteki, 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek.

A Volán járatok is e szerint közlekednek majd a hosszú hétvégén: október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend számíthatunk. A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok.

A MÁV-csoport közleményében arra kéri vonatozókat, hogy időben tervezzék majd meg utazásukat, és indulás előtt nézzenek utána az ünnepnapi menetrendnek.

 

