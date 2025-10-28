Megszűnik a Messenger, ezt még gyorsan tegye meg!

október 28., kedd

Sokkolják a felhasználókat! Sokakat hidegzuhanyként ért a hír: megszűnik a Messenger. A világ egyik legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazása hamarosan nagy változáson megy keresztül, és aki nem készül fel időben, azt komoly veszteségek érhetik.

Szoljon.hu

Hatalmas a zűrzavar a felhasználók között, miután a Meta bejelentette: megszűnik a Messenger asztali alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy a számítógépre letölthető Messenger program – amit sokan külön ablakban használtak, mint egy önálló chatprogramot – hamarosan végleg leáll.

Megszűnik a Messenger – legalábbis az asztali verzió amit például innen, a Google Play Store-ból töltött le, külön programként.
Forrás: képernyőkép

Megszűnik a Messenger - de mit is jelent ez pontosan?

A bejelentés első hallásra sokkoló lehet, fontos azonban tisztázni: nem szűnik meg maga a Messenger, és nem tűnik el a Facebookon elérhető üzenetküldés sem. Tehát ha valaki a böngészőből – például a Chrome-ból vagy a Firefoxból – belép a Facebook-fiókjába, és ott rákattint a kis kék beszédbuborékra, az továbbra is működni fog.

Ami megszűnik, az a külön letöltött Messenger program (például amit a számítógépére telepített, és az asztalon külön ikonja volt).

A Meta közleménye szerint 2025. december 15-től már nem lehet elindítani az asztali alkalmazást, és azoknál, akik most még ezt használják, fokozatosan jelenik meg az értesítés: 60 napjuk maradt az átállásra.

Miért áll le a Messenger alkalmazás?

A Meta nem állt bele hosszas magyarázkodásba, csupán azzal indokolta a döntést, hogy egyszerűsíteni szeretné a szolgáltatásokat, és a jövőben inkább a mobilos, illetve a böngészős verzióra koncentrál. 

A Messenger mobilalkalmazás tehát megmarad, változatlanul használható.

Mit kell most tenni?

Ha valaki eddig az asztali appon keresztül csevegett, érdemes minél előbb lementeni a beszélgetéseket és a képeket, mert a program leállása után ezek egy része elveszhet. A biztonságos megoldás az úgynevezett Secure Storage (biztonságos tárolás) funkció bekapcsolása, vagy egyszerűen az, ha valaki böngészőből folytatja a beszélgetést a Messenger.com-on vagy a Facebook oldalán.

A változás tehát nem a Messenger végét jelenti, de egy korszak végét mindenképp: a különálló Messenger program eltűnik, és minden beszélgetés visszatér oda, ahonnan indult – a Facebookra.

