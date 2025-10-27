1 órája
Új lehetőség Túrkevén: megkezdte működését az Ösvény Alapítvány rehabilitációs üzeme
Újabb lépés történt Túrkevén a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci integrációja felé. A megváltozott munkaképességűek számára az Ösvény Alapítvány hozott létre rehabilitációs üzemet, mely hosszú távú munkalehetőséget kínál a helyieknek.
Az új üzem nem csupán munkahelyet biztosít, de egy új élet lehetőségét is megteremtheti Túrkevén.
Forrás: facebook.com / Sallai R. Benedek
Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány a napokban nyitotta meg rehabilitációs üzemét, melynek köszönhetően új lendületet kapott a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Túrkevén. Sallai R. Benedek polgármester közösségi oldalán kifejtette: hosszú évek munkája előzte meg, hogy olyan partnert találjon az önkormányzat, amely saját forrásból és felelősségvállalással indít el helyben egy olyan kezdeményezést, melyet most az Ösvény Alapítvány.
Új üzem a megváltozott munkaképességűek számára
A polgármester elmondása szerint az Ösvény Alapítvány volt az, mely az önkormányzat egyik létesítményében kész volt érdemi felújítási munkálatokba befektetni, hogy létrejöhessen egy üzem.
– A nyugat-újvárosi iskola belső terét teljes mértékben felújították, a villanyhálózatot kicserélték, a falakat lefestették és kijavították, több helyen gipszkartonokat helyeztek el álmennyezetként, tehát a kulturált munkakörülményeknek a feltételeit biztosították – részletezte a polgármester.
Az alapítvány az Alföld számos településén van már jelen, összesen mintegy 800 embernek biztosít megélhetést. Ez a létszám bővült most a túrkevei üzemmel, ahol akár 60 főt is tudnak foglalkoztatni – egyelőre azonban ennek mintegy harmadával kezdte meg a működését. A tervek szerint, ha elegendő jelentkező lesz, további tevékenységi körökkel bővülhet az üzem profilja. Sallai R. Benedek arra bátorít minden érintettet, hogy vegye fel a kapcsolatot az alapítvánnyal, hiszen a szervezet nyitott új munkafolyamatok elindítására is.
A segítség ott is jól jön
A polgármester azt is megírta, hogy az alapítvány vezetői szeretnék a munkatársak számára még otthonosabbá tenni a környezetet – ehhez pedig szívesen fogad bútortámogatást, például tárolópolcokat, pihenőbútorokat vagy konyhai berendezéseket.
Sallai R. Benedek mindemellett jókívánságait is kifejezte az Ösvény Alapítvány munkatársainak és az új dolgozóknak. Mint írta: bízik benne, hogy az együttműködés hosszú távon is gyümölcsöző lesz, és valódi segítséget nyújt azoknak, akik számára a munka nemcsak megélhetést, hanem új életkezdési lehetőséget is jelenthet.
