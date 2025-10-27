október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos előrelépés

1 órája

Új lehetőség Túrkevén: megkezdte működését az Ösvény Alapítvány rehabilitációs üzeme

Címkék#Túrkeve#Ösvény Alapítvány#megváltozott munkaképességű foglalkoztatása

Újabb lépés történt Túrkevén a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci integrációja felé. A megváltozott munkaképességűek számára az Ösvény Alapítvány hozott létre rehabilitációs üzemet, mely hosszú távú munkalehetőséget kínál a helyieknek.

Avar Vanda
Új lehetőség Túrkevén: megkezdte működését az Ösvény Alapítvány rehabilitációs üzeme

Az új üzem nem csupán munkahelyet biztosít, de egy új élet lehetőségét is megteremtheti Túrkevén.

Forrás: facebook.com / Sallai R. Benedek

Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány a napokban nyitotta meg rehabilitációs üzemét, melynek köszönhetően új lendületet kapott a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Túrkevén. Sallai R. Benedek polgármester közösségi oldalán kifejtette: hosszú évek munkája előzte meg, hogy olyan partnert találjon az önkormányzat, amely saját forrásból és felelősségvállalással indít el helyben egy olyan kezdeményezést, melyet most az Ösvény Alapítvány.  

megváltozott munkaképességűek túrkevén
A munkaeszközök bevetésre készen várják a megváltozott munkaképességűek érkezését az új üzemben
Forrás: facebook.com / Sallai R. Benedek

Új üzem a megváltozott munkaképességűek számára

A polgármester elmondása szerint az Ösvény Alapítvány volt az, mely az önkormányzat egyik létesítményében kész volt érdemi felújítási munkálatokba befektetni, hogy létrejöhessen egy üzem. 

– A nyugat-újvárosi iskola belső terét teljes mértékben felújították, a villanyhálózatot kicserélték, a falakat lefestették és kijavították, több helyen gipszkartonokat helyeztek el álmennyezetként, tehát a kulturált munkakörülményeknek a feltételeit biztosították – részletezte a polgármester.

Az alapítvány az Alföld számos településén van már jelen, összesen mintegy 800 embernek biztosít megélhetést. Ez a létszám bővült most a túrkevei üzemmel, ahol akár 60 főt is tudnak foglalkoztatni – egyelőre azonban ennek mintegy harmadával kezdte meg a működését. A tervek szerint, ha elegendő jelentkező lesz, további tevékenységi körökkel bővülhet az üzem profilja. Sallai R. Benedek arra bátorít minden érintettet, hogy vegye fel a kapcsolatot az alapítvánnyal, hiszen a szervezet nyitott új munkafolyamatok elindítására is.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A segítség ott is jól jön

A polgármester azt is megírta, hogy az alapítvány vezetői szeretnék a munkatársak számára még otthonosabbá tenni a környezetet – ehhez pedig szívesen fogad bútortámogatást, például tárolópolcokat, pihenőbútorokat vagy konyhai berendezéseket.

Sallai R. Benedek mindemellett jókívánságait is kifejezte az Ösvény Alapítvány munkatársainak és az új dolgozóknak. Mint írta: bízik benne, hogy az együttműködés hosszú távon is gyümölcsöző lesz, és valódi segítséget nyújt azoknak, akik számára a munka nemcsak megélhetést, hanem új életkezdési lehetőséget is jelenthet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu