október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mellrák ellen

1 órája

Rózsaszín lufik árasztották el a várost

Címkék#Séta a mellrák ellen#Európa Donna#mellrák

Újra rózsaszínbe borultak Martfű utcái. A séta a mellrák ellen idén is sokakat hívot közös lépésre egy életmentő ügyért.

Major Angéla

A napokban séta a mellrák ellenmellrák elleni harcot támogatva indult séta a napokban Martfűn. A Jóreménység Klub Egyesület tagjai a Rákbetegek Országos Szervezetével együtt idén is megszervezték a programot, amely a Martfű Városi Művelődési Központ elől startolt. 

Rózsaszín lufikkal a kézben indult el a séta a mellrák ellen Martfűn
Rózsaszín lufikkal a kézben indult el a séta a mellrák ellen Martfűn
Forrás: Martfű Média

Rózsaszín lufikkal imdult a séta a mellrák ellen

A figyelemfelkeltő séta résztvevői rózsaszín lufikkal a kezükben együtt léptek azokért, akik most is küzdenek a betegséggel. A menetben gyerekek és idősek, kicsik és nagyok, kerékpárosok és gyalogosok együtt vonultak a város utcáin, hogy felhívják a figyelmet a mellrák megelőzésére, a szűrővizsgálat fontosságára. A séta a mellrák ellen Martfűn az Európa Donna mozgalomhoz is kapcsolódik, amely egész Európában azért dolgozik, hogy minél több nőhöz jusson el a megelőzés és a korai felismerés üzenete. A mellrák korai stádiumban jól kezelhető, és a szűrővizsgálat az egyik legfontosabb eszköz, amellyel életeket lehet menteni.

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Az alkalmából szervezett eseményen dr. Papp Antal, Martfű város polgármestere is köszöntötte a jelenlévőket.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu