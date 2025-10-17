1 órája
Rózsaszín lufik árasztották el a várost
Újra rózsaszínbe borultak Martfű utcái. A séta a mellrák ellen idén is sokakat hívot közös lépésre egy életmentő ügyért.
A napokban séta a mellrák ellenmellrák elleni harcot támogatva indult séta a napokban Martfűn. A Jóreménység Klub Egyesület tagjai a Rákbetegek Országos Szervezetével együtt idén is megszervezték a programot, amely a Martfű Városi Művelődési Központ elől startolt.
Rózsaszín lufikkal imdult a séta a mellrák ellen
A figyelemfelkeltő séta résztvevői rózsaszín lufikkal a kezükben együtt léptek azokért, akik most is küzdenek a betegséggel. A menetben gyerekek és idősek, kicsik és nagyok, kerékpárosok és gyalogosok együtt vonultak a város utcáin, hogy felhívják a figyelmet a mellrák megelőzésére, a szűrővizsgálat fontosságára. A séta a mellrák ellen Martfűn az Európa Donna mozgalomhoz is kapcsolódik, amely egész Európában azért dolgozik, hogy minél több nőhöz jusson el a megelőzés és a korai felismerés üzenete. A mellrák korai stádiumban jól kezelhető, és a szűrővizsgálat az egyik legfontosabb eszköz, amellyel életeket lehet menteni.
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Az alkalmából szervezett eseményen dr. Papp Antal, Martfű város polgármestere is köszöntötte a jelenlévőket.
