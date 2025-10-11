Sok autós nem is sejti, de komoly büntetés jár érte, ha így használja a menetfényt

A nappali menetfény – hivatalos nevén nappali menetjelző lámpa – 2011 óta kötelező szériafelszerelés az Európai Unióban forgalomba hozott új autókban. Ezekben a járművekben tehát a nappali menetfény automatikusan bekapcsol, amikor gyújtást adunk vagy elindítjuk a motort, és magától elalszik, ha bekapcsoljuk a tompított fényszórót – vagy leállítjuk az autót. De mi van akkor, ha olyan járművet használunk, ami ennél egy kicsit öregebb?

Mi a hiba a képen? Bizony: a közelebbi járművön nem ég sem a nappali menetfény, sem a tompított világítás. Márpedig a szabályok szerint lakott területen kívül a kettő közül az egyik még jó látási viszonyok között is kötelező!

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Mikor kell a nappali menetfény és mikor a tompított fényszóró

Aki 2011 előtt gyártott autóval jár-kel, annak fokozottan oda kell figyelnie arra, hogy rossz látási viszonyok mellett, vagy lakott területen kívül felkapcsolja a tompított fényszórót – ezzel téve magát is jól láthatóvá mások számára.

A KRESZ ugyanis pontosan kimondja, hogy lakott területen kívül a járművet nappal, jó látási viszonyok között is ki kell világítani – nappali menetfénnyel vagy tompítottal. Lakott területen belül nappal csak korlátozott látási viszonyok esetén kötelező a világítás, például:

esőben,

hóban,

ködben,

sötétedéskor.

Vadas Attila, a Sprint Autósiskola vezetője ennek kapcsán így figyelmeztet:

Ha nincs a járműben beépített automatikus nappali menetfény, a sofőr felelőssége, hogy időben felkapcsolja a megfelelő világítást. Ködben, esőben vagy havazásban ráadásul a nappali menetfény önmagában nem elég, hiszen ezek a lámpák csak elöl világítanak, hátul pedig semmi nem jelzi az autót.

Ez egy nagyon lényeges információ, ugyanis sok autós hiszi azt, hogy a menetfény elől-hátul láthatóvá teszi őket. Pedig valójában csak az első nappali menetfény működik, a hátsó lámpák viszont sötétek.

Jó hír azonban, hogy a szakember szerint a közeljövőben már olyan rendszerekkel szerelik az új autókat, amelyeknél a nappali menetfény elöl és hátul is világít majd.

Mikor használjunk távolsági fényszórót és a ködlámpát?

Ha már világítás, érdemes pár szót ejteni a többi fényfajtáról is. A távolsági fényszórót lakott területen belül csak fényjelzésre (fénykürt) szabad használni, lakott területen kívül viszont akkor, ha az nem vakítja el a szembejövőket.