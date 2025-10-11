43 perce
Sok autós nem is sejti, de komoly büntetés jár érte, ha így használja a menetfényt
Sok autós hiszi, hogy a nappali menetfény felkapcsolásával letudta a világítás kérdését – pedig ez nem mindig van így. A szabályok pontosan meghatározzák, mikor elegendő a nappali menetfény, és mikor kell a tompítottat használni, de a gyakorlatban gyakran keveredik a kettő.
A nappali menetfény – hivatalos nevén nappali menetjelző lámpa – 2011 óta kötelező szériafelszerelés az Európai Unióban forgalomba hozott új autókban. Ezekben a járművekben tehát a nappali menetfény automatikusan bekapcsol, amikor gyújtást adunk vagy elindítjuk a motort, és magától elalszik, ha bekapcsoljuk a tompított fényszórót – vagy leállítjuk az autót. De mi van akkor, ha olyan járművet használunk, ami ennél egy kicsit öregebb?
Mikor kell a nappali menetfény és mikor a tompított fényszóró
Aki 2011 előtt gyártott autóval jár-kel, annak fokozottan oda kell figyelnie arra, hogy rossz látási viszonyok mellett, vagy lakott területen kívül felkapcsolja a tompított fényszórót – ezzel téve magát is jól láthatóvá mások számára.
A KRESZ ugyanis pontosan kimondja, hogy lakott területen kívül a járművet nappal, jó látási viszonyok között is ki kell világítani – nappali menetfénnyel vagy tompítottal. Lakott területen belül nappal csak korlátozott látási viszonyok esetén kötelező a világítás, például:
- esőben,
- hóban,
- ködben,
- sötétedéskor.
Vadas Attila, a Sprint Autósiskola vezetője ennek kapcsán így figyelmeztet:
Ha nincs a járműben beépített automatikus nappali menetfény, a sofőr felelőssége, hogy időben felkapcsolja a megfelelő világítást. Ködben, esőben vagy havazásban ráadásul a nappali menetfény önmagában nem elég, hiszen ezek a lámpák csak elöl világítanak, hátul pedig semmi nem jelzi az autót.
Ez egy nagyon lényeges információ, ugyanis sok autós hiszi azt, hogy a menetfény elől-hátul láthatóvá teszi őket. Pedig valójában csak az első nappali menetfény működik, a hátsó lámpák viszont sötétek.
Jó hír azonban, hogy a szakember szerint a közeljövőben már olyan rendszerekkel szerelik az új autókat, amelyeknél a nappali menetfény elöl és hátul is világít majd.
Mikor használjunk távolsági fényszórót és a ködlámpát?
Ha már világítás, érdemes pár szót ejteni a többi fényfajtáról is. A távolsági fényszórót lakott területen belül csak fényjelzésre (fénykürt) szabad használni, lakott területen kívül viszont akkor, ha az nem vakítja el a szembejövőket.
A ködlámpa hasznos eszköz, de kizárólag indokolt esetben kapcsolható be, mivel fénye erős és zavaró lehet a szemből érkezőknek.
A ködlámpát tényleg csak korlátozott látási viszonyok között, tehát ködben lehet használni lakott területen kívül és belül is. Viszont amint kitisztul az idő, le kell kapcsolni, mert ez nagyon zavaró tud lenne a szembeforgalomnak
– mondta el Vadas Attila.
Menő a Xenon, de csak óvatosan vele!
A szakember egy másik veszélyre is felhívta a figyelmet: sokan kísérleteznek utángyártott, „menőbbnek” tűnő izzókkal, amelyek azonban potenciális veszélyeket rejtenek magukban.
Sajnos volt már olyat tapasztalat, hogy valaki berakott egy régi Volkswagen Passat-ban egy ilyen Xenon izzót, aztán egyszer csak azt vette észre, hogy kigyulladt az autó. Ezek az izzók ugyanis jóval magasabb hőfokon üzemelnek, ezért csak az egész lámpabúrával együtt lehetne lecserélni őket – ami direkt ezekhez az izzókhoz van kifejlesztve – és mindenképpen szakemberre kell bízni!
A világítás tehát sokkal inkább biztonsági tényező, mint esztétikai kérdés. A szabályok betartása életeket menthet, míg a megszegése nemcsak veszélyes, hanem büntethető is: a rendőr figyelmeztetést adhat, helyszíni bírságot szabhat ki – akár 65 ezer forintig –, vagy szabálysértési eljárást is indíthat. A felelős közlekedéshez pedig hozzátartozik, hogy ott és olyan világítást használjunk, ahol és amilyet a helyzet és a szabályok megkövetelnek.
