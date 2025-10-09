Mesemondó versenyt rendeztek Jászdózsán

Az Országos Könyvtári Napok keretében mesemondó versenyt rendeztek szerdán Jászdózsán. A községi könyvtárban megtartott eseményen a Magyar Népmese Napja alkalmából 10. alkalommal gyűltek össze a jászsági általános iskolák alsó tagozatos tanulói.

Baranyiné Csomor Katalin „Piros madarak” című meséje indította el a X. Jászsági Mesemondó Versenyt

Fotó: Pesti József

Még meglepetés is várta a mesemondó verseny résztvevőit

A jubileumi rendezvényen Baranyi Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Baranyiné Csomor Katalin, a Nemzeti Művelődési Intézet térségi koordinátora egy kedves „hazai” meséje adta meg az alaphangot az addigra már kissé izgatott állapotba kerülő versenyzőknek.

A nemes versengésre 11 település 15 iskolájából összesen 35-en jelentkeztek. A hangulatos délelőtt után a 3 tagú zsűrinek nem volt könnyű dolga kiválasztani a legjobbakat, a gyerekek remek előadásokkal rukkoltak elő.

Eredmény

1. helyezett:

2. osztályos tanulók közül Dudás Hanga Éva (jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola)

3.-4. osztályosoknál Pirityi- Agócs Áron (jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola)

Az eredményhirdetés után jött a meglepetés: a 10 éves évfordulóra készített 80 szeletes csokoládé tortából mindenkinek jutott egy-egy darab, amit a nagy izgalmak után jóízűen fogyasztottak el a diákok.