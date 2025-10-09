1 órája
Mesemondó versenyt rendeztek Jászdózsán
Immáron tizedik alkalommal gyűltek össze a jászsági általános iskolák tanulói, hogy egy verseny keretében Meseországba repítsék el társaikat és a szakmai zsűrit. A mesemondó versenyen még meglepetés is vért a gyerekekre.
Az Országos Könyvtári Napok keretében mesemondó versenyt rendeztek szerdán Jászdózsán. A községi könyvtárban megtartott eseményen a Magyar Népmese Napja alkalmából 10. alkalommal gyűltek össze a jászsági általános iskolák alsó tagozatos tanulói.
Még meglepetés is várta a mesemondó verseny résztvevőit
A jubileumi rendezvényen Baranyi Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Baranyiné Csomor Katalin, a Nemzeti Művelődési Intézet térségi koordinátora egy kedves „hazai” meséje adta meg az alaphangot az addigra már kissé izgatott állapotba kerülő versenyzőknek.
A nemes versengésre 11 település 15 iskolájából összesen 35-en jelentkeztek. A hangulatos délelőtt után a 3 tagú zsűrinek nem volt könnyű dolga kiválasztani a legjobbakat, a gyerekek remek előadásokkal rukkoltak elő.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Eredmény
1. helyezett:
- 2. osztályos tanulók közül Dudás Hanga Éva (jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola)
- 3.-4. osztályosoknál Pirityi- Agócs Áron (jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola)
Az eredményhirdetés után jött a meglepetés: a 10 éves évfordulóra készített 80 szeletes csokoládé tortából mindenkinek jutott egy-egy darab, amit a nagy izgalmak után jóízűen fogyasztottak el a diákok.
Kilenc és fél évtizeddel a háta mögött elárulta, mi a hosszú élet titka
Torzszülött halat találtak Magyarországon – Szolnokon is telepítettek nemrég a fajból