Elrepültek Meseországba

1 órája

Mesemondó versenyt rendeztek Jászdózsán

Címkék#Országos Könyvtári Napok#Jászsági Mesemondó Verseny#mesemondó verseny

Immáron tizedik alkalommal gyűltek össze a jászsági általános iskolák tanulói, hogy egy verseny keretében Meseországba repítsék el társaikat és a szakmai zsűrit. A mesemondó versenyen még meglepetés is vért a gyerekekre.

Pesti József

Az Országos Könyvtári Napok keretében mesemondó versenyt rendeztek szerdán Jászdózsán. A községi könyvtárban megtartott eseményen a Magyar Népmese Napja alkalmából 10. alkalommal gyűltek össze a jászsági általános iskolák alsó tagozatos tanulói.

Mesemondó versenyt rendeztek Jászdózsán
Baranyiné Csomor Katalin „Piros madarak” című meséje indította el a X. Jászsági Mesemondó Versenyt
Fotó: Pesti József

Még meglepetés is várta a mesemondó verseny résztvevőit

A jubileumi rendezvényen Baranyi Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Baranyiné Csomor Katalin, a Nemzeti Művelődési Intézet térségi koordinátora egy kedves „hazai” meséje adta meg az alaphangot az addigra már kissé izgatott állapotba kerülő versenyzőknek.

A nemes versengésre 11 település 15 iskolájából összesen 35-en jelentkeztek. A hangulatos délelőtt után a 3 tagú zsűrinek nem volt könnyű dolga kiválasztani a legjobbakat, a gyerekek remek előadásokkal rukkoltak elő

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Eredmény 

1. helyezett:

  • 2. osztályos tanulók közül Dudás Hanga Éva (jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola)
  • 3.-4. osztályosoknál Pirityi- Agócs Áron (jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola)

Az eredményhirdetés után jött a meglepetés: a 10 éves évfordulóra készített 80 szeletes csokoládé tortából mindenkinek jutott egy-egy darab, amit a nagy izgalmak után jóízűen fogyasztottak el a diákok.

 

