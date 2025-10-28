Nézze meg jól a fotókat, ezek az emberek ugyanis soha nem léteztek – van miért aggódnunk?

2019 februárjában startolt el egy weboldal, ami csak azért jött létre hogy a maga egyszerű felépítésével megmutassa: hol tart a mesterséges intelligencia és miért muszáj fenntartásokkal kezelnünk ezentúl mindent, amit az interneten látunk. Mindezt végtelenül egyszerűen, de mégis sokkoló módon teszi világossá számunkra.

Ez a szimpatikus hölgy is egyike a mesterséges intelligencia által generált személyeknek. Hiába tűnik igazinak, valójában nem létezik

Forrás: thispersondoesnotexist.com

A mesterséges intelligencia korában a kérdés nagyon is szükségszerű

A thispersondoesnotexist.com (lefordítva: ez a személy nem létezik) című weboldal borzasztóan egyszerű módon tolja elénk a mai valóságot. Az oldal minden frissítéskor egy újabb arcot mutat: szabálytalan fogakkal mosolygó kisgyermeket, ráncos negyvenes nőt, borostás férfit tág pórusokkal, előnytelen szögből „fotózott” idősebb asszonyt kissé sárgás fogakkal… Tökéletesen hétköznapi embereket hétköznapi hibákkal, akik akár a szomszédaink is lehetnének.

De nem lehetnek. Ezekben a nagyon is különböző emberekben ugyanis egy valami közös: ők nem léteznek. Mindannyian csupán a mesterséges intelligencia által generált képek. Sosem lélegeztek, nem kelnek, nem fekszenek, nem éhesek, nem gyűlölnek, nem szeretnek. Mert csupán generált adathalmazok.

Miért fontos ezt tudni?

Biztosan van, aki erre csak vállat von, mondván: nincs akkora jelentősége. Mit számít, hogy egyes emberek léteznek-e, vagy csak a képzelet szülöttei? De ez ennél sokkal többről szól. Arról, hogy már mindent meg kell kérdőjeleznünk, ami görgetés közben a szemünk elé kerül. Az a szerencsétlen sorsú néni, aki mezítláb áll a hóban és alamizsnát kér – nem biztos, hogy létezik. A hős macska, aki megküzd a hatalmas sassal, amelyik a család csivaváját akarja megkaparintani – nem valószínű, hogy igazi. A biztatóan mosolygó férfi, aki egy „megbízható terméket” kínál megvásárlásra – lehet, hogy csak a mesterséges intelligencia műve.

Egy átlagos szemüveges férfi – gondolhatjuk magunkban. A valóság azonban merőben más

Forrás: thispersondoesnotexist.com

De ezek a tartalmak mind hatnak az olvasókra: részvétet, együttérzést, szomorúságot, indulatot, felháborodást, tenni akarást válthatnak ki ezek a soha meg nem történt, sosem létezett szituációk és személyek.

Miért veszélyes a mesterséges intelligencia ilyen jellegű térhódítása?

A kérdés kapcsán egyre több kutatási eredmény lát napvilágot. Egyre többen aggódnak amiatt, hogy hogyan veszítjük el az MI által generált tartalmak miatt a valóságba vetett hitünket. Nemrég megjelent a Sora2, amivel a videógenerálás teljesen új szintre lépett. Azóta ellepte a közösségi média platformokat a rengeteg videó, amely már se vízjellel, se leírással nem figyelmeztet arra, hogy köze sincs a valósághoz. A nagy része csupán szórakoztatni akar. De mi van, ha majd a hóban mezítláb didergő idős asszonynak pénzt is lehet küldeni? Ön pedig jó szívű, segítőkész, akit meghat a történet és igazán segíteni akar?