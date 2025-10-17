október 17., péntek

Hedvig névnap

Mézeskalácsszakkör

2 órája

Közösségi élménnyé gyúrják az értékes hagyományt Csataszögön

Címkék#ASzakkör#mézeskalács szakkör#hagyomány#élmény

Tanulhatnak és igazi közösségi élmény részesei lehetnek azok a csataszögiek, akik a most induló programon részt vesznek. Az érdeklődők mézeskalácsszakkörön tapasztalhatják meg a kézműves munka örömét.

Rimóczi Ágnes

Mézeskalácsszakkör indul Csataszögön a Nemzeti Művelődési Intézet koordinálásával. A program a hagyományok ápolásán túl feltöltődést is ígér a résztvevőknek.

mézeskalácsszakkör
A most induló mézeskalácsszakkör a kézműveskedésen túl igazi közösségi élmény lesz
Forrás:  Illusztráció / MW archív

– Ez a kezdeményezés nemcsak egy tanulási lehetőség, hanem igazi közösségi élmény, ahol a hagyományok, a kreativitás és a jókedv találkoznak. A mézeskalácsszakkör célja, hogy egy olyan alkotó közösséget hozzon létre, melyben mindenki megtapasztalhatja a kézműves munka örömét – legyen akár kezdő, akár tapasztalt sütögető – mondta el a programmal kapcsolatban Csataszög polgármestere.

Mézeskalácsszakkör: hagyomány és közösségi élmény

Juhász Éva hozzátette: a résztvevők a foglalkozások során betekintést nyernek a mézeskalács-készítés izgalmas világába, megtanulják a tésztakészítés fortélyait, megismerik a formázás és sütés trükkjeit, és természetesen a díszítés művészetét, amely minden darabot egyedivé varázsol.

A településvezetőtől megtudtuk: a szakkör kilenc hónapon át, havonta két alkalommal várja a résztvevőket, így bőven lesz idő elmélyülni a tudásban, fejlődni és közben remek társaságban lenni. A résztvevők együtt adhatnak tovább egy értékes magyar hagyományt.

Az első foglalkozás október 18-án, szombaton délután három órától tartják a Közösségi Színtéren.

 

 

