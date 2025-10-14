2 órája
Megvan a dátum, ekkor búcsúztatják Mezey Györgyöt
Október 8-án reggel érkezett a szomorú gyászhír. 85 éves korában elhunyt Mezey György, a magyar labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitánya. Temetése a budapesti Farkasréti temetőben lesz.
Mezey György neve örökre beírta magát a magyar futball történetébe, ugyanis ő volt az utolsó szövetségi kapitány, aki világbajnokságra vezette a válogatottat.
A család közleménye szerint Mezey György búcsúztatása november 5-én lesz a Farkasréti temetőben, 14:30-kor. A temetésen csak a szűk család vesz részt, az esemény nem lesz sajtónyilvános. A hozzátartozók arra kérik a megemlékezőket, hogy személyes részvétnyilvánítás helyett egy szál virággal és csendes főhajtással búcsúzzanak a legendás edzőtől.
A gyászmisét november 7-én, 17 órakor tartják a kápolnásnyéki Jézus Szíve Templomban.
Jó szívvel emlékeznek Mezey Györgyre
A Feol.hu számolt be arról, hogy jelenlegi és korábbi labdarúgók – köztük Nemanja Nikolics, Szolnoki Roland és Pető Tamás – is megható szavakkal emlékeztek meg a legendás szövetségi kapitányról.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Gyász és tisztelet a Puskás Arénában: Mezey György emlékéért lép pályára a válogatott
Mezey György ebben a faluban lakott élete végén: ilyen emberként emlékeznek rá a helyiek