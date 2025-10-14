október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

2 órája

Megvan a dátum, ekkor búcsúztatják Mezey Györgyöt

Címkék#Mezey György#búcsúztatás#temetés

Október 8-án reggel érkezett a szomorú gyászhír. 85 éves korában elhunyt Mezey György, a magyar labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitánya. Temetése a budapesti Farkasréti temetőben lesz.

Kiss Ádám

Mezey György neve örökre beírta magát a magyar futball történetébe, ugyanis ő volt az utolsó szövetségi kapitány, aki világbajnokságra vezette a válogatottat.

mezey györgy temetés
Mezey György temetése a budapesti Farkasréti temetőben lesz november 5-én
Forrás:  Magyar Nemzet

A család közleménye szerint Mezey György búcsúztatása november 5-én lesz a Farkasréti temetőben, 14:30-kor. A temetésen csak a szűk család vesz részt, az esemény nem lesz sajtónyilvános. A hozzátartozók arra kérik a megemlékezőket, hogy személyes részvétnyilvánítás helyett egy szál virággal és csendes főhajtással búcsúzzanak a legendás edzőtől.

A gyászmisét november 7-én, 17 órakor tartják a kápolnásnyéki Jézus Szíve Templomban.

Jó szívvel emlékeznek Mezey Györgyre

A Feol.hu számolt be arról, hogy jelenlegi és korábbi labdarúgók – köztük Nemanja Nikolics, Szolnoki Roland és Pető Tamás – is megható szavakkal emlékeztek meg a legendás szövetségi kapitányról

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu