Megvan a dátum, ekkor búcsúztatják Mezey Györgyöt

Mezey György neve örökre beírta magát a magyar futball történetébe, ugyanis ő volt az utolsó szövetségi kapitány, aki világbajnokságra vezette a válogatottat.

Mezey György temetése a budapesti Farkasréti temetőben lesz november 5-én

Forrás: Magyar Nemzet

A család közleménye szerint Mezey György búcsúztatása november 5-én lesz a Farkasréti temetőben, 14:30-kor. A temetésen csak a szűk család vesz részt, az esemény nem lesz sajtónyilvános. A hozzátartozók arra kérik a megemlékezőket, hogy személyes részvétnyilvánítás helyett egy szál virággal és csendes főhajtással búcsúzzanak a legendás edzőtől.

A gyászmisét november 7-én, 17 órakor tartják a kápolnásnyéki Jézus Szíve Templomban.

Jó szívvel emlékeznek Mezey Györgyre

A Feol.hu számolt be arról, hogy jelenlegi és korábbi labdarúgók – köztük Nemanja Nikolics, Szolnoki Roland és Pető Tamás – is megható szavakkal emlékeztek meg a legendás szövetségi kapitányról.