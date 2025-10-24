Mezőtúr köszönetet mond: átadták az idei kitüntetéseket

A nemzeti ünnephez kapcsolódva átadták Mezőtúr legnagyobb kitüntetéseit: a Mezőtúr díjazottjai 2025 névsorban olyan személyek és közösségek szerepelnek, akik munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és példamutatásukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez és hírnevének öregbítéséhez — jelentette be Szűcs Dániel polgármester.

Forrás: Szűcs Dániel Facebook- oldala

Mezőtúr díjazottjai 2025-ben

Csider István – „Mezőtúr Város Díszpolgára”

dr. Babák Bernadett – „Mezőtúr Városért”

Kovácsné Szabó Anita – „Mezőtúr Város Szolgálatáért”

dr. Horváth Ferenc – „Mezőtúr Város Szolgálatáért” (a díjat későbbi időpontban veszi át)

Szolfa Mezőtúr Kft. – „Az Év Mezőtúri Vállalkozása”

Bordács Sándor – „Az Év Mezőtúri Vállalkozója”

Lantai Laura – „Mezőtúr Sportjáért”

Vivace Kamarakórus – „Mezőtúr Kultúrájáért”

Karikás Máté – „Mezőtúr város jó tanulója, jó sportolója”

Juhász-Tóth Zalán – „Az Év Mezőtúri Sportolója” (a díjat Juhász-Tóth Danuta vette át, Zalán csapatával Veszprémben készül az NB I/B-s bajnokira)

Bóka Zoltánné – Polgármesteri Elismerő Oklevél

Vad Károlyné – Polgármesteri Elismerő Oklevél

A városvezető külön gratulált Nagyné Fekete Szilviának, a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet ápolási igazgatójának a frissen átvett miniszteri elismeréshez is.