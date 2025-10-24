42 perce
Mezőtúr köszönetet mond: átadták az idei kitüntetéseket
Mezőtúr idén is együtt ünnepelte azokat, akik nap mint nap hozzátesznek a városhoz. Mezőtúr díjazottjai 2025 a közösség mindennapi hősei a kultúrától a sporton át a helyi vállalkozásokig. A névsorban fiatal tehetségek és több évtizedes életművek fértek meg egymás mellett, jelezve: a város jövője és múltja összeforr.
A nemzeti ünnephez kapcsolódva átadták Mezőtúr legnagyobb kitüntetéseit: a Mezőtúr díjazottjai 2025 névsorban olyan személyek és közösségek szerepelnek, akik munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és példamutatásukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez és hírnevének öregbítéséhez — jelentette be Szűcs Dániel polgármester.
Mezőtúr díjazottjai 2025-ben
- Csider István – „Mezőtúr Város Díszpolgára”
- dr. Babák Bernadett – „Mezőtúr Városért”
- Kovácsné Szabó Anita – „Mezőtúr Város Szolgálatáért”
- dr. Horváth Ferenc – „Mezőtúr Város Szolgálatáért” (a díjat későbbi időpontban veszi át)
- Szolfa Mezőtúr Kft. – „Az Év Mezőtúri Vállalkozása”
- Bordács Sándor – „Az Év Mezőtúri Vállalkozója”
- Lantai Laura – „Mezőtúr Sportjáért”
- Vivace Kamarakórus – „Mezőtúr Kultúrájáért”
- Karikás Máté – „Mezőtúr város jó tanulója, jó sportolója”
- Juhász-Tóth Zalán – „Az Év Mezőtúri Sportolója” (a díjat Juhász-Tóth Danuta vette át, Zalán csapatával Veszprémben készül az NB I/B-s bajnokira)
- Bóka Zoltánné – Polgármesteri Elismerő Oklevél
- Vad Károlyné – Polgármesteri Elismerő Oklevél
A városvezető külön gratulált Nagyné Fekete Szilviának, a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet ápolási igazgatójának a frissen átvett miniszteri elismeréshez is.
