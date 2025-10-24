október 24., péntek

Elismerések

1 órája

Mezőtúr köszönetet mond: átadták az idei kitüntetéseket

Címkék#Mezőtúr Város Díszpolgára#Mezőtúr díjazottjai 2025#szűcs dániel

Mezőtúr idén is együtt ünnepelte azokat, akik nap mint nap hozzátesznek a városhoz. Mezőtúr díjazottjai 2025 a közösség mindennapi hősei a kultúrától a sporton át a helyi vállalkozásokig. A névsorban fiatal tehetségek és több évtizedes életművek fértek meg egymás mellett, jelezve: a város jövője és múltja összeforr.

Karancsiné Szecsei Veronika

A nemzeti ünnephez kapcsolódva átadták Mezőtúr legnagyobb kitüntetéseit: a Mezőtúr díjazottjai 2025 névsorban olyan személyek és közösségek szerepelnek, akik munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és példamutatásukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez és hírnevének öregbítéséhez — jelentette be Szűcs Dániel polgármester.

Mezőtúr díjazottjai 2025-ben: összesen 12 kitüntetést adtak át
Mezőtúr díjazottjai 2025: a település legrangosabb elismeréseit október 23-án adták át
Forrás: Szűcs Dániel Facebook- oldala

Mezőtúr díjazottjai 2025-ben

  • Csider István – „Mezőtúr Város Díszpolgára”
  • dr. Babák Bernadett – „Mezőtúr Városért”
  • Kovácsné Szabó Anita – „Mezőtúr Város Szolgálatáért”
  • dr. Horváth Ferenc – „Mezőtúr Város Szolgálatáért” (a díjat későbbi időpontban veszi át)
  • Szolfa Mezőtúr Kft. – „Az Év Mezőtúri Vállalkozása”
  • Bordács Sándor – „Az Év Mezőtúri Vállalkozója”
  • Lantai Laura – „Mezőtúr Sportjáért”
  • Vivace Kamarakórus – „Mezőtúr Kultúrájáért”
  • Karikás Máté – „Mezőtúr város jó tanulója, jó sportolója”
  • Juhász-Tóth Zalán – „Az Év Mezőtúri Sportolója” (a díjat Juhász-Tóth Danuta vette át, Zalán csapatával Veszprémben készül az NB I/B-s bajnokira)
  • Bóka Zoltánné – Polgármesteri Elismerő Oklevél
  • Vad Károlyné – Polgármesteri Elismerő Oklevél

A városvezető külön gratulált Nagyné Fekete Szilviának, a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet ápolási igazgatójának a frissen átvett miniszteri elismeréshez is.

