Új hírek Mezőtúrról

1 órája

Herczeg Zsolt: Nem bezárjuk, hanem fejlesztjük a kórházat!

Címkék#Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet#felújítás#Herczeg Zsolt

Álhírekre figyelmeztet az országgyűlési képviselő. Herczeg Zsolt kijelentette: nem hogy nem szűnik meg a Mezőtúri Kórház, de a közeljövőben komoly felújításokon esik át.

Avar Vanda

Nem bezárjuk, hanem fejlesztjük a kórházunkat! – hirdeti Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő egyik legfrissebb bejegyzése, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy az ellenzék valótlanul állítja azt, hogy a Mezőtúri Kórházat le akarják építeni.

Mezőtúri Kórház
A Mezőtúri Kórházat hamarosan felújítják, nem pedig bezárják – jelentette ki a képviselő
Forrás: Herczeg Zsolt Facebook-oldala

Felújítják a Mezőtúri Kórház két épültetét – nem pedig bezárják

Az ellenzék attól hangos, hogy a kormány le akarja építeni, be akarja zárni a Mezőtúri Kórházat. Ez hazugság! Az igazság az, hogy például most a Jedlik Ányos Energetikai Program keretében felújítjuk a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet “A” és “C” épületét. 

áll Herczeg Zsolt szerdai bejegyzésében.

A képviselő azokra a vádakra reagált, amelyek az elmúlt időszakban hangosodtak fel az ellenzéki oldalról a kórházat érintő hírek kapcsán. Mit korábban írtuk, nemrég a belgyógyászat fekvőbeteg ellátását kellett ideiglenesen áttenni a Szolnoki Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet falai közé, mert a Mezőtúri Kórház orvos hiányában nem tudta biztosítani a megfelelő ellátást. Herczeg Zsolt akkor és most is hangsúlyozta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy megoldja az orvoshiányt és a Mezőtúri Kórház ismét megfelelően szolgálja az ott élőket.

„Szeretném újra hangsúlyozni, hogy folyamatosan dolgozom, egyeztetek a szaktárcával, az illetékes szakemberekkel, hogy a lehető leghamarabb helyre álljon a rend, feltöltsék a hiányzó orvosi helyeket. Nem egyszerű a helyzet, de nem adom fel, minden követ megmozgatok és a legvégsőkig is elmegyek” írta bejegyzésében Herczeg Zsolt.

 

