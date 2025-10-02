7 órája
A belgyógyászati osztály nem zárt be, a helyzet átmeneti
Szeptember végén változásról tájékoztatták a lakosságot a mezőtúri egészségügyi ellátással kapcsolatban. A Mezőtúri kórház belgyógyászat fekvőbeteg-osztályának működését az orvoshiány miatt ideiglenesen átszervezik, az akut betegeket októbertől a szolnoki Hetényi Géza Kórház látja el. A járóbeteg-ellátás és a szakrendelések ugyanakkor zavartalanul folytatódnak, miközben az ügyben a minisztérium kiemelten keresi a megoldást.
Szeptember végén a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet vezetése közleményt adott ki a belgyógyászati aktív fekvőbeteg osztály működésével kapcsolatban. A főigazgató, dr. Tóth Katalin tájékoztatása szerint az intézményben a 0–24 órás, meghosszabbított járóbeteg-ellátás továbbra is zavartalanul működik. A belgyógyászati szakrendelések – köztük a belgyógyászat és a kardiológia – folyamatosan elérhetők, így a betegek ellátása a mezőtúri kórház belgyógyászat osztályán biztosított.
A mezőtúri kórház belgyógyászat járóbeteg-ellátása nem változott
A fekvőbeteg-ellátásban azonban változás történik: az akut ellátást igénylő belgyógyászati betegek 2025 októberétől ideiglenesen a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézethez kerülnek. A lépés oka az orvoshiány, amely miatt a belgyógyászati aktív fekvőbeteg osztály működését átmenetileg átszervezik. A főigazgató a lakosság megértését kérte, és jelezte: bízik abban, hogy rövid időn belül helyreállhat a megszokott ellátási rend Mezőtúron.
Az ügyben Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is megszólalt. Elmondta: ismételten megtette a szükséges lépéseket a minisztérium felé annak érdekében, hogy a humánerőforrás biztosított legyen a mezőtúri intézményben. „Folyamatosan azért dolgozom és azért harcolok, hogy a humánerőforrás biztosított legyen az intézményben, a kórház fejlődjön, az osztályok és a szakrendelések minél hamarabb a megszokott rend szerint, zavartalanul működjenek” – hangsúlyozta.
Október elején Herczeg Zsolt telefonon egyeztetett Takács Péter egészségügyi államtitkárral is, aki arról tájékoztatta, hogy a tárca kiemelten foglalkozik a mezőtúri belgyógyászat helyzetének megoldásával.
