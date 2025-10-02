október 2., csütörtök

Rossz hírek Mezőtúrról

Bezár a kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása, ide kell mostantól utazni

Fontos változást jelenett be dr. Tóth Katalin kórház főigazgató. Szakorvos hiány miatt a Mezőtúri Kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása átmenetileg átkerül a Szolnoki Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet falai közé.

Avar Vanda

Szűcs Dániel polgármester arról írt, hogy a kórház belgyógyászatának sorsával kapcsolatos találgatások elkerülése végett igyekszik begyűjteni a hiteles információkat és csak annak birtokában adnak ki újabb nyilatkozatot. Két nappal később Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő már konkrétumokat osztott meg: bezár a mezőtúri kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása.

mezőtúri kórház belgyógyászatának
A Mezőtúri Kórház belgyógyászatának kálváriája folytatódik.
Forrás: facebook.com / Herczeg Zsolt

Szolnokra kerül a Mezőtúri Kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása

Sajnálom, hogy minden igyekezetem és küzdelmem ellenére mindannyiunk számára egy újabb kedvezőtlen hírről kell beszámolnom

– kezdte bejegyzését Herczeg Zsolt, majd a folytatásban megosztotta a kórház főigazgatójának, dr. Tóth Katalinnak a közleményét.

Eszerint a  belgyógyászati szakrendelések – így a belgyógyászat és a kardiológia – továbbra is elérhetőek maradnak a mezőtúri kórházban, ám az akut ellátást igénylő fekvőbetegeket 2025. októberétől ideiglenesen a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet látja el. 

A kényszerű intézkedés komoly nehézséget jelenthet a mezőtúriaknak és a környékbelieknek, hiszen Szolnokra kell utazniuk, ami különösen az idősek és a rossz egészségi állapotban lévők számára lehet megterhelő. Dr. Tóth Katalin főigazgató emiatt a lakók türelmét és megértését kéri.

Mint ismert, a Mezőtúri Kórház Belgyógyászati Osztályának főorvosát július végén függesztették fel hálapénz elfogadásának gyanúja és gondatlanságból elkövetett betegveszélyeztetés vádja miatt. Az ügy kirobbanásakor is és a most közzétett poszt alatt a mezőtúriak közül többen teljes mellszélességgel álltak ki a főorvos mellett, kiemelve szakértelmét, emberségét, szorgalmát – és többen rosszindulatú „bosszúállóról” és baloldali hergelésről beszélnek. Mivel az ügyben jelenleg is folyik a nyomozás, bővebb információval portálunk sem tud szolgálni. 

Orvoshiány az egész országban

A mostani átszervezésről azonban elmondható, hogy nem egyedülálló: országszerte jellemző, hogy a kisebb vidéki kórházak szakorvoshiánnyal küzdenek. Ilyenkor gyakran a nagyobb centrumokba szervezik át a betegek ellátását, ami a helyi intézmények funkcióinak szűküléséhez és a betegek kényelmetlenségéhez vezet. 
Herczeg Zsolt hangsúlyozta: személy szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy a humán erőforrás biztosított legyen a mezőtúri intézményben, és a megszokott rend mielőbb visszaálljon.  

 

