Szünetel a kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása

Szűcs Dániel polgármester arról írt, hogy a kórház belgyógyászatának sorsával kapcsolatos találgatások elkerülése végett igyekszik begyűjteni a hiteles információkat és csak annak birtokában adnak ki újabb nyilatkozatot. Két nappal később Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő már konkrétumokat osztott meg: átmenetileg szünetel a mezőtúri kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása. Mindenki a minél hamarabbi megoldáson dolgozik.

A Mezőtúri Kórház belgyógyászatának kálváriája folytatódik.

Szolnokra kerül a Mezőtúri Kórház belgyógyászatának fekvőbeteg ellátása

Sajnálom, hogy minden igyekezetem és küzdelmem ellenére mindannyiunk számára egy újabb kedvezőtlen hírről kell beszámolnom

– kezdte bejegyzését Herczeg Zsolt, majd a folytatásban megosztotta a kórház főigazgatójának, dr. Tóth Katalinnak a közleményét.

Eszerint a belgyógyászati szakrendelések – így a belgyógyászat és a kardiológia – továbbra is elérhetőek maradnak a mezőtúri kórházban, ám az akut ellátást igénylő fekvőbetegeket 2025. októberétől IDEIGLNESEN a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet látja el.

A kényszerű intézkedés komoly nehézséget jelenthet a mezőtúriaknak és a környékbelieknek, hiszen Szolnokra kell utazniuk, ami különösen az idősek és a rossz egészségi állapotban lévők számára lehet megterhelő. Dr. Tóth Katalin főigazgató emiatt a lakók türelmét és megértését kéri.

Mint ismert, a Mezőtúri Kórház Belgyógyászati Osztályának főorvosát július végén függesztették fel hálapénz elfogadásának gyanúja és gondatlanságból elkövetett betegveszélyeztetés vádja miatt. Az ügy kirobbanásakor is és a most közzétett poszt alatt a mezőtúriak közül többen teljes mellszélességgel álltak ki a főorvos mellett, kiemelve szakértelmét, emberségét, szorgalmát – és többen rosszindulatú „bosszúállóról” és baloldali hergelésről beszélnek. Mivel az ügyben jelenleg is folyik a nyomozás, bővebb információval portálunk sem tud szolgálni.

Orvoshiány az egész országban

A mostani átszervezésről azonban elmondható, hogy nem egyedülálló: országszerte jellemző, hogy a kisebb vidéki kórházak szakorvoshiánnyal küzdenek. Ilyenkor gyakran a nagyobb centrumokba szervezik át a betegek ellátását, ami a helyi intézmények funkcióinak szűküléséhez és a betegek kényelmetlenségéhez vezet.

Herczeg Zsolt hangsúlyozta: személy szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy a humán erőforrás biztosított legyen a mezőtúri intézményben, és a megszokott rend mielőbb visszaálljon.