A polgármester tisztázta: szó sincs összeomlásról a mezőtúri kórházban, ez történik valójában

Folyamatos támadások kereszttüzében van a polgármester a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet miatt. Az intézmény hónapok óta beszédtéma a mezőtúriak között. Szűcs Dániel most összegezte, hogy mi minden történt, vagy van folyamatban a kialakult helyzet orovoslására.

Sokan aggódva figyelik a Mezőtúri Kórház körüli helyzet alakulását – a polgármester összegezte az elmúlt időszak eredményeit.

Közös erőfeszítések a Mezőtúri Kórház helyzetének javításáért

Szűcs Dániel kifejtette, hogy a háttérben komoly folyamatok zajlanak az intézmény helyzetének stabilizálása érdekében. Kiemelte, a kórháznak nem az önkormányzat a fenntartója, ennek ellenére mindenben segítik amiben csak tudják és minden kórházi megkeresésre igyekeznek megoldást találni, legyen hatósági ügyintézés, vagy orvosi műszerekhez való hozzájárulás.

– Pár éve volt olyan szakorvos, aki el akart menni más településre, mert csábították, a személyes beszélgetésünk után döntött úgy, hogy marad és a mai napig itt dolgozik a kórházban – emelte ki a polgármester, hozzátéve: hogy motiválják az orovosokat a városba költözésre, egészségügyi ösztöndíjat is létrehoztak. Sőt, jelenleg is több szakorvossal (köztük szülésszel, belgyógyásszal) is zajlanak egyeztetések és e téren vannak előremutató tárgyalások. A fogorvoslás terén pedig kifejezetten pozitív előrelépés történt a közelmúltba, és ismét folynak az egyeztetések egy leendő háziorvossal.

Azt is fontos kiemelni, hogy az elmúlt években több eszközbeszerzés is történt az intézményben: új panoráma röntgen érkezett a kórházba, egy korábbi 284 millió forintos beruházásból sterilizátorokat, digitális röntgent és egyéb digitális gépeket vásároltak.

– Ez a pályázat egyébként nem az önkormányzaté volt, de ehhez is hozzájárultunk mintegy 6 millió forinttal, ahogyan erről akkor tájékoztatást is adtam – fűzte hozzá a polgármester.

Folyamatosan keresik a megoldásokat

Szűcs Dániel azt is hangsúlyozta, hogy a kórház helyzetével kapcsolatban levélben fordult az illetékes minisztériumhoz, valamint több tárgyalást is folytat most is és a jövőben is annak érdekében, hogy mielőbb pozitív változás következzen be!