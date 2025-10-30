október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összesítés

52 perce

A polgármester tisztázta: szó sincs összeomlásról a mezőtúri kórházban, ez történik valójában

Címkék#Szűcs Dániel#Mezőtúri Kórház#önkormányzat#polgármester

Nincs könnyű helyzetben Szűcs Dániel polgármester. A mezőtúri kórház nehézségei hónapok óta érzékeny témaként köszönnek vissza a közösségi médiában, a polgármester a féreértések elkerülése végett összegezte az elmúlt időszak történéseit.

Avar Vanda

Folyamatos támadások kereszttüzében van a polgármester a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet miatt. Az intézmény hónapok óta beszédtéma a mezőtúriak között. Szűcs Dániel most összegezte, hogy mi minden történt, vagy van folyamatban a kialakult helyzet orovoslására.

Mezőtúri Kórház
Sokan aggódva figyelik a Mezőtúri Kórház körüli helyzet alakulását – a polgármester összegezte az elmúlt időszak eredményeit.
Fotó: facebook.com / Herczeg Zsolt 

Közös erőfeszítések a Mezőtúri Kórház helyzetének javításáért

Szűcs Dániel kifejtette, hogy a háttérben komoly folyamatok zajlanak az intézmény helyzetének stabilizálása érdekében. Kiemelte, a kórháznak nem az önkormányzat a fenntartója, ennek ellenére mindenben segítik amiben csak tudják és minden kórházi megkeresésre igyekeznek megoldást találni, legyen hatósági ügyintézés, vagy orvosi műszerekhez való hozzájárulás.

Pár éve volt olyan szakorvos, aki el akart menni más településre, mert csábították, a személyes beszélgetésünk után döntött úgy, hogy marad és a mai napig itt dolgozik a kórházban – emelte ki a polgármester, hozzátéve: hogy motiválják az orovosokat a városba költözésre, egészségügyi ösztöndíjat is létrehoztak. Sőt, jelenleg is több szakorvossal (köztük szülésszel, belgyógyásszal) is zajlanak egyeztetések és e téren vannak előremutató tárgyalások. A fogorvoslás terén pedig kifejezetten pozitív előrelépés történt a közelmúltba, és ismét folynak az egyeztetések egy leendő háziorvossal.

Azt is fontos kiemelni, hogy az elmúlt években több eszközbeszerzés is történt az intézményben: új panoráma röntgen érkezett a kórházba, egy korábbi 284 millió forintos beruházásból sterilizátorokat, digitális röntgent és egyéb digitális gépeket vásároltak.

Ez a pályázat egyébként nem az önkormányzaté volt, de ehhez is hozzájárultunk mintegy 6 millió forinttal, ahogyan erről akkor tájékoztatást is adtam – fűzte hozzá a polgármester.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Folyamatosan keresik a megoldásokat

Szűcs Dániel azt is hangsúlyozta, hogy a kórház helyzetével kapcsolatban levélben fordult az illetékes minisztériumhoz, valamint több tárgyalást is folytat most is és a jövőben is annak érdekében, hogy mielőbb pozitív változás következzen be!

Törekvéseit Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is segíti, aki többször kijelentette: mindent megtesz annak érdekében, hogy a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet ügye rendeződjön.

Ez azonban egy összetett folyamat, amelyben tehát az önkormányzat, az intézmény vezetése és a térség országgyűlési képviselője is igyekszik közösen lépéseket tenni. Bár az orvoshiány továbbra is komoly kihívást jelent, a már elindult egyeztetések, fejlesztések és támogatási programok azt mutatják, hogy a város nem hagyja magára egészségügyi ellátását. A cél, hogy hosszú távon stabil, jól működő és kiszámítható jövő várjon a Mezőtúri Kórházra és betegeire egyaránt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu