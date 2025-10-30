52 perce
A polgármester tisztázta: szó sincs összeomlásról a mezőtúri kórházban, ez történik valójában
Nincs könnyű helyzetben Szűcs Dániel polgármester. A mezőtúri kórház nehézségei hónapok óta érzékeny témaként köszönnek vissza a közösségi médiában, a polgármester a féreértések elkerülése végett összegezte az elmúlt időszak történéseit.
Folyamatos támadások kereszttüzében van a polgármester a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet miatt. Az intézmény hónapok óta beszédtéma a mezőtúriak között. Szűcs Dániel most összegezte, hogy mi minden történt, vagy van folyamatban a kialakult helyzet orovoslására.
Közös erőfeszítések a Mezőtúri Kórház helyzetének javításáért
Szűcs Dániel kifejtette, hogy a háttérben komoly folyamatok zajlanak az intézmény helyzetének stabilizálása érdekében. Kiemelte, a kórháznak nem az önkormányzat a fenntartója, ennek ellenére mindenben segítik amiben csak tudják és minden kórházi megkeresésre igyekeznek megoldást találni, legyen hatósági ügyintézés, vagy orvosi műszerekhez való hozzájárulás.
– Pár éve volt olyan szakorvos, aki el akart menni más településre, mert csábították, a személyes beszélgetésünk után döntött úgy, hogy marad és a mai napig itt dolgozik a kórházban – emelte ki a polgármester, hozzátéve: hogy motiválják az orovosokat a városba költözésre, egészségügyi ösztöndíjat is létrehoztak. Sőt, jelenleg is több szakorvossal (köztük szülésszel, belgyógyásszal) is zajlanak egyeztetések és e téren vannak előremutató tárgyalások. A fogorvoslás terén pedig kifejezetten pozitív előrelépés történt a közelmúltba, és ismét folynak az egyeztetések egy leendő háziorvossal.
Azt is fontos kiemelni, hogy az elmúlt években több eszközbeszerzés is történt az intézményben: új panoráma röntgen érkezett a kórházba, egy korábbi 284 millió forintos beruházásból sterilizátorokat, digitális röntgent és egyéb digitális gépeket vásároltak.
– Ez a pályázat egyébként nem az önkormányzaté volt, de ehhez is hozzájárultunk mintegy 6 millió forinttal, ahogyan erről akkor tájékoztatást is adtam – fűzte hozzá a polgármester.
Folyamatosan keresik a megoldásokat
Szűcs Dániel azt is hangsúlyozta, hogy a kórház helyzetével kapcsolatban levélben fordult az illetékes minisztériumhoz, valamint több tárgyalást is folytat most is és a jövőben is annak érdekében, hogy mielőbb pozitív változás következzen be!
Törekvéseit Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is segíti, aki többször kijelentette: mindent megtesz annak érdekében, hogy a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet ügye rendeződjön.
Ez azonban egy összetett folyamat, amelyben tehát az önkormányzat, az intézmény vezetése és a térség országgyűlési képviselője is igyekszik közösen lépéseket tenni. Bár az orvoshiány továbbra is komoly kihívást jelent, a már elindult egyeztetések, fejlesztések és támogatási programok azt mutatják, hogy a város nem hagyja magára egészségügyi ellátását. A cél, hogy hosszú távon stabil, jól működő és kiszámítható jövő várjon a Mezőtúri Kórházra és betegeire egyaránt.
