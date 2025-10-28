A mezőtúri tűzoltó munkája országosan is kiemelkedő

A Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idén is közösen emlékezett meg az 1956–os forradalom és szabadságharc hőseiről. A központi ünnepséget október 21–én rendezték meg, ahol a tiszteletadás mellett az állomány legkiválóbb tagjai is elismerésben részesültek.

Elismeréseket adtak át a nemzeti ünnepen

Fotó: Szőke Péter - BM OKF

A rendezvényen Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági felügyelő mondott ünnepi beszédet, melyben hangsúlyozta, az 1956–os forradalom a nemzetünk kiemelkedő eseménye volt. – ’56 hősei, Nagy Imre, a pesti srácok, a vidéki értelmiségiek, a munkás– és parasztemberek mind a szabadságért, a függetlenségért és gyermekeink jövőjéért küzdöttek. A dandártábornok kiemelte: a forradalom öröksége kötelez mindannyiunkat, hogy tiszta lélekkel őrizzük nemzeti méltóságunkat és biztonságunkat.

Az eseményen Fésűs Lajos tűzoltó főtörzsőrmester, a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó–parancsnokság gépjárművezetője kiemelkedő munkájáért dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a főigazgatóság vezetőjétől vehette át az elismerést.