október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

57 perce

A mezőtúri tűzoltó munkája országosan is kiemelkedő

Címkék#Fésűs Lajos#Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó – parancsnokság#elismerés#BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Kiemelkedő munkáját ismerték el a mezőtúri tűzoltónak. Az elismertés ünnepélyes keretek között vehette át.

Major Angéla

A Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idén is közösen emlékezett meg az 1956–os forradalom és szabadságharc hőseiről. A központi ünnepséget október 21–én rendezték meg, ahol a tiszteletadás mellett az állomány legkiválóbb tagjai is elismerésben részesültek.

Elismeréseket adtak át a nemzeti ünnepen
Fotó: Szőke Péter - BM OKF

A rendezvényen Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági felügyelő mondott ünnepi beszédet, melyben hangsúlyozta, az 1956–os forradalom a nemzetünk kiemelkedő eseménye volt. – ’56 hősei, Nagy Imre, a pesti srácok, a vidéki értelmiségiek, a munkás– és parasztemberek mind a szabadságért, a függetlenségért és gyermekeink jövőjéért küzdöttek. A dandártábornok kiemelte: a forradalom öröksége kötelez mindannyiunkat, hogy tiszta lélekkel őrizzük nemzeti méltóságunkat és biztonságunkat.

Az eseményen Fésűs Lajos tűzoltó főtörzsőrmester, a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó–parancsnokság gépjárművezetője kiemelkedő munkájáért dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a főigazgatóság vezetőjétől vehette át az  elismerést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu