Generációk dolgoztak rajta, most visszavonul a legendás helikopter – galériával

A Hajmáskéren rendezett gyakorlaton egyszerre repültek a régi és az új helikopter-generációk. A Mi-24-es típus már 1978-ban kötelékbe állt Magyarországon, és több mint négy évtizeden át szolgálta a légierőt.

Visszavonult a Mi-24-es

Fotó: MH Kiss József 86. Helikopterdandár

A harcihelikopter jelenlegi feladatait új gépek veszik át, a H145M és H225M típusú helikopterek mutatják be a jövőt és az új fegyverrendszereket. Bár a Mi-24-es visszavonul az öröksége tovább él. Pilóták, szerelők és katonai szakértők generációi dolgoztak vele, ezzel a magyar repüléstörténet egyik szimbólumává vált.