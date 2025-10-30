október 30., csütörtök

Búcsú

Generációk dolgoztak rajta, most visszavonul a legendás helikopter – galériával

Címkék#Mi-24#helikopterdandár#harcihelikopter#Magyar Honvédség

Közel 50 év szolgálat után az utolsó éleslövészetet tartották a Bakonyban a Magyar Honvédség Mi-24 harcihelikopterei.

Kiss Ádám

A Hajmáskéren rendezett gyakorlaton egyszerre repültek a régi és az új helikopter-generációk. A Mi-24-es típus már 1978-ban kötelékbe állt Magyarországon, és több mint négy évtizeden át szolgálta a légierőt.

Visszavonult a Mi-24-es
Fotó: MH Kiss József 86. Helikopterdandár

A harcihelikopter jelenlegi feladatait új gépek veszik át, a H145M és H225M típusú helikopterek mutatják be a jövőt és az új fegyverrendszereket. Bár a Mi-24-es visszavonul az öröksége tovább él. Pilóták, szerelők és katonai szakértők generációi dolgoztak vele, ezzel a magyar repüléstörténet egyik szimbólumává vált.

Éleslövészeten a szolnoki helikopterdandár gépe

Fotók: Dévényi Veronika

 

