Idén is kiválasztják a város fenyőfáját, ide állítják majd fel

Martfűn idén is keresik azt a szép, arányos fenyőt, amely az adventi időszakban a város karácsonyfájaként díszeleg majd. A felajánlásokat az önkormányzat felé várják. A kiválasztott fa a városháza előtt kap majd helyet, ünnepi díszítését pedig a Településüzemeltetési Ágazat munkatársai végzik. A hagyomány szerint a fenyőt az első adventi vasárnapra állítják fel, hogy az első gyertyagyújtáskor a város apraja-nagyja már a „mindenki karácsonyfája” körül tudjon ünnepelni.

Mindenki karácsonyfája – idén újra várják a felajánlások

Forrás: Martfű Média