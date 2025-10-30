október 30., csütörtök

Mindenki karácsonyfája

1 órája

Idén is kiválasztják a város fenyőfáját, ide állítják majd fel

Címkék#Mindenki Karácsonyfája#felajánlás#Martfű

Idén újra keresik azt a formás fenyőt, ami körül majd ünnepelhet a város. A karácsonyfát majd a városháza előtt állítják fel.

Major Angéla

Martfűn idén is keresik azt a szép, arányos fenyőt, amely az adventi időszakban a város karácsonyfájaként díszeleg majd. A felajánlásokat az önkormányzat felé várják. A kiválasztott fa a városháza előtt kap majd helyet, ünnepi díszítését pedig a Településüzemeltetési Ágazat munkatársai végzik. A hagyomány szerint a fenyőt az első adventi vasárnapra állítják fel, hogy az első gyertyagyújtáskor a város apraja-nagyja már a „mindenki karácsonyfája” körül tudjon ünnepelni.

Forrás: Martfű Média

 

