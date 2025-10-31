Itt a mindenszentek! Ha még nem vásárolt mécsest, úgy ennyiért teheti meg

Mindenszentek közeledtével sokan már előre beszerezték az idei mécseseket, akik azonban az utolsó pillanatra hagyták, azok sem késtek el. A szolnoki vásárcsarnokban ugyanis többféle méretben és kivitelben is megtalálhatóak, a visszafogottabb daraboktól egészen a díszesebbekig. Megnéztük, milyen mécseseket kínálnak az árusok, és mennyiért.

Több fajta mécses közül válogathatnak a vásárlók mindenszentekre a piacon

Fotó: Nyitrai Fanni

A mindenszentek egyik legfontosabb kelléke is megvásárolható a piacon

A mécsesekből hatalmas a kínálat: az egyszerű darabok mellett a díszes változatok is megtalálhatók a piacon. A teamécseseket darabonként 40 forintért árusítják, a szálgyertyákért pedig 50 forintot kérnek. A vastagabb, műanyag tároló nélküli betétek 250 forintba kerülnek, míg a tartósabb, tartóval ellátott mécseseknél a kisebb 500, a közepes 600, a nagy pedig 1000 forintért vásárolható meg. A szokványos üvegmécsesek ára 300 forint, míg a LED mécseseké 650 forint.

Klasszikus mécsesek a vásárcsarnok kínálatában

Fotó: Nyitrai Fanni

Természetesen a díszesebb és nagyobb darabokból sincs hiány. A kisebbek 750 forinttól kaphatók, a közepes méretűek 1200 forinttól, míg a nagyobbak 1500 és 2000 forint között szerezhető be.

– Mi leginkább betétet szoktunk venni, mert a mécseseket nem dobjuk ki, hanem elmossuk és elrakjuk. Az egyszerűbbekből mindig veszünk néhányat, mert azok gyorsabban fogynak, de a díszes tartók évek óta megvannak. Még egy-két betét hiányzik, azokat szeretném megvásárolni – mondta hírportálunknak Erzsébet, egy szolnoki nyugdíjas hölgy.