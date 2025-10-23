október 23., csütörtök

Modern Gyárak Éjszakája

2 órája

Ilyen még nem volt Szolnokon: a Béres, a Stadler és a Járműjavító is megnyitja kapuit

Idén először szolnoki gyárak is csatlakoznak a Modern Gyárak Éjszakája országos programsorozathoz. Nyolc üzem várja majd a látogatókat – mutatjuk a pontos listát és az időpontot!

Szalay Ferenc (balra) és Szutorisz-Szügyi Csongor tájékoztatták a sajtót a Modern Gyárak Éjszakája országos programsorozat szolnoki eseményeiről

Nyolc szolnoki gyár is csatlakozik a Modern Gyárak Éjszakája országos programsorozathoz. Ez a kezdeményezés különösen szép üzenetet hordoz a város számára, hiszen a Szolnok 950 jubileumi évben nemcsak múltunkra, hanem jelenünkre és jövőnkre is büszkék lehetünk – hangzott el azon a szerdai sajtótájékoztatón, melyen Szalay Ferenc Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos és Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnok950 Programiroda vezetője közösen beszélt a témáról.

Modern Gyárak Éjszakája: a szolnoki programról tájékoztattak
Fotó: Mészáros János

Szolnok a hazai ipar egyik fontos központja

– Szolnok régóta a magyar ipar egyik fontos központja, mely a rendszerváltás óta átalakult, megújult. Sok új gyár kezdte meg a működését az elmúlt évtizedekben, melyeknek jelentős részét nem ismerik igazán a szolnokiak. November 14-én azonban megnyílnak a gyárak kapui, és bárki bepillantást nyerhet abba, hogyan működnek a huszonegyedik századi technológiákkal felszerelt üzemek – beszélt a Modern Gyárak Éjszakája kezdeményezés fontosságáról Szutorisz-Szügyi Csongor.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a helyek száma korlátozott, így érdemes mielőbb regisztrálni a programra a Modern Gyárak Éjszakája hivatalos weboldalán.

Izgalmas lesz a Modern Gyárak Éjszakája 

A Modern Gyárak Éjszakáján, november 14-én, pénteken 16 órától várják az üzemek az érdeklődőket. A programhoz csatlakozott szolnoki gyárak listája:

  • ASM Security Biztonságtechnikai Kft.;
  • Béres Gyógyszergyár Zrt.;
  • BSM Magyarország Fémmegmunkáló Kft.;
  • Ferzol Kft.;
  • Magyar Vagon Vasút Kft.;
  • McHale Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Kft.;
  • F. Segura Hungária Kft.;
  • Stadler Szolnok Kft.

 

