2 órája
Ilyen még nem volt Szolnokon: a Béres, a Stadler és a Járműjavító is megnyitja kapuit
Idén először szolnoki gyárak is csatlakoznak a Modern Gyárak Éjszakája országos programsorozathoz. Nyolc üzem várja majd a látogatókat – mutatjuk a pontos listát és az időpontot!
Szalay Ferenc (balra) és Szutorisz-Szügyi Csongor tájékoztatták a sajtót a Modern Gyárak Éjszakája országos programsorozat szolnoki eseményeiről
Nyolc szolnoki gyár is csatlakozik a Modern Gyárak Éjszakája országos programsorozathoz. Ez a kezdeményezés különösen szép üzenetet hordoz a város számára, hiszen a Szolnok 950 jubileumi évben nemcsak múltunkra, hanem jelenünkre és jövőnkre is büszkék lehetünk – hangzott el azon a szerdai sajtótájékoztatón, melyen Szalay Ferenc Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos és Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnok950 Programiroda vezetője közösen beszélt a témáról.
Szolnok a hazai ipar egyik fontos központja
– Szolnok régóta a magyar ipar egyik fontos központja, mely a rendszerváltás óta átalakult, megújult. Sok új gyár kezdte meg a működését az elmúlt évtizedekben, melyeknek jelentős részét nem ismerik igazán a szolnokiak. November 14-én azonban megnyílnak a gyárak kapui, és bárki bepillantást nyerhet abba, hogyan működnek a huszonegyedik századi technológiákkal felszerelt üzemek – beszélt a Modern Gyárak Éjszakája kezdeményezés fontosságáról Szutorisz-Szügyi Csongor.
A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a helyek száma korlátozott, így érdemes mielőbb regisztrálni a programra a Modern Gyárak Éjszakája hivatalos weboldalán.
Izgalmas lesz a Modern Gyárak Éjszakája
A Modern Gyárak Éjszakáján, november 14-én, pénteken 16 órától várják az üzemek az érdeklődőket. A programhoz csatlakozott szolnoki gyárak listája:
- ASM Security Biztonságtechnikai Kft.;
- Béres Gyógyszergyár Zrt.;
- BSM Magyarország Fémmegmunkáló Kft.;
- Ferzol Kft.;
- Magyar Vagon Vasút Kft.;
- McHale Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Kft.;
- F. Segura Hungária Kft.;
- Stadler Szolnok Kft.
